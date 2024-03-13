مبخوت ورمضان وصالح وحمزة خارج قائمة «الأبيض»

أعلن اتحاد الكرة عن قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، المختارة من قبل المدرب البرتغالي باولو بينتو، لدخول المعسكر الداخلي المغلق في العاصمة أبوظبي انطلاقاً من بعد غد السبت، تحضيراً لمواجهتي المنتخب اليمني يومي 21 و26 مارس الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وخلت القائمة الجديدة التي ضمت 26 لاعباً، من الرباعي عبدالرحمن صالح وعبدالله رمضان وعلي مبخوت وحسن حمزة، الذين كانوا في قائمة ((الأبيض)) التي شاركت في كأس آسيا بقطر قبل أسابيع قليلة.

وفي المقابل، تم ضم الثلاثي حازم محمد وعصام فائز وزايد العامري، الذي لم يوجد في القائمة القارية الأخيرة، إلى جانب باقي القائمة وضمت: خالد عيسى خالد توحيد وعلي خصيف في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل وكايو كانيدو.

ولن يتضمن المعسكر الداخلي في أبوظبي أي مباريات ودية لضيق الوقت، وسيكون التركيز الأكبر على الأكثر جاهزية فنية وبدنية لتجهيز ((الأبيض)) الذي يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال في دبي 0-4، وعلى البحرين في المنامة 0-2، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني، ويقبع منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن المعسكر الداخلي في أبوظبي، سيكون التجمع الأول لمنتخبنا الوطني بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا في قطر 2023، بالخسارة أمام منتخب طاجيكستان 5-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1، ويتوقع بالتالي أن يشهد المعسكر عملاً كثيراً من الجهاز الفني لعلاج الأخطاء والمشكلات الدفاعية والهجومية التي عانى منها ((الأبيض)) في ظهوره الرسمي الأخير.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بعد صلاة التراويح، علماً أن لاعبي العين وعجمان سينضمون إلى المعسكر مساء يوم الأحد، حيث منحهم الجهاز الفني راحة لأنهم يخوضون مباراة غد الجمعة ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

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