3113 مطية في ضربة بداية «ختامي المرموم»

دشنت منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل فعاليات مهرجان المرموم التراثي ((ختامي المرموم)) يوم أمس في ميدان المرموم بدبي، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وجاءت ضربة بداية المهرجان مثيرة، والذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، ويستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري، حيث تضمن اليوم الأول إقامة 60 شوطاً في سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، موزعة على ميادين المرموم وسيف العرب والهباب، وذلك بواقع 20 شوطاً في كل ميدان، وشاركت 3113 مطية في تحديات اليوم الأول منها 1284 مطية في ميدان المرموم، و973 في ميدان سيف العرب، و855 مطية في ميدان الهباب.

وحقق شعار نايع الشاوي الغفلي ثنائية مميزة في ميدان المرموم وذلك من خلال إنتاجه المميز، حيث حلقت ((طرب)) لسعيد نايع الشاوي الغفلي بصدارة الحقايق البكار لفئة الإنتاج في الشوط الأول بزمن وقدره 5:48:9 دقائق. واقتنص ((ثمين)) لعمر نايع سالم الشاوي الغفلي صدارة الشوط الثاني للحقايق الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً بلغ 5:46:8 دقائق. وفازت بناموس شوط الإنتاج الثالث (الضبيه) لمسلم بخيت ناصر النوبي العامري، والتي تمكنت من حسم المنافسة للحقايق البكار بزمن بلغ 5:50:4 دقائق.

فيما حسم ((مشبب)) الصراع في الشوط الرابع، حيث تمكن مهدياً مالكه مبارك مسلم سالم الغفيلي قمة الحقايق الجعدان في توقيت وقدره 5:47:1 دقائق. وجاء أفضل توقيت لصالح ((القودا)) بشعار جابر سالم جابر الجربوعي المري مسجلة زمناً قدره 5:45:2 دقائق.

رموز الحقايق

من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن اليوم عبر إقامة رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز، اثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي الحقايق البكار المفتوح والإنتاج على كأسين باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى مليون درهم، وخصصت بندقيتين للفائزين في شوطي الحقاقة الجعدان بالإضافة إلى ثمانمائة ألف درهم.

تسعيرة

من ناحية أخرى، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تسعيرة هجن العاصفة لسن الحقاقة ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وأبدى ملاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم بالتسعيرة التي وصفوها بالمجزية وشكروا راعي مؤسسة هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على اهتمامه برياضة الآباء والأجداد ودعمه المتواصل لها.

ووضعت تسعيرة للمشاركين في أشواط الرموز للحقاقة البكار وذلك بواقع مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، ووضعت مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في أشواط الرموز للحقاقة الجعدان بواقع مليون ونصف المليون درهم للمركز الأول، ومليون ومائتي ألف للمركز الثاني، ومليون درهم للمركز الثالث، بينما حدد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما بالنسبة لبقية الأشواط فقد حددت التسعيرة مبلغ مليون درهم لأشواط الحقاقة البكار، وثمانمائة ألف درهم لأشواط الحقاقة الجعدان.

وأوضح نادي دبي لسباقات الهجن أن الهجن المشاركة في أشواط سن الحقاقة ستكون محجوزة مع التوجيه بعدم التصرف فيها لمدة 72 ساعة بعد انتهاء السباق.

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