افتتاح النسخة 11 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم»

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، أول من أمس، فعاليات النسخة الـ11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في فندق قصر الإمارات الذي يستضيف فعاليات البطولة.

وشهد معالي العامري جانباً من مباراة فريق قطاع الخدمات المساندة وفريق مكتب الشؤون الخاصة، وذلك بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وحسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد عبيد الظاهري، نائب مدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، وكل من عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام.

إشادة

وأشاد راشد سعيد العامري بالدعم الكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للحركة الرياضية في الدولة، وكذلك دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، منوهاً معاليه بأهمية البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تحقيق أهدافها والبناء على نجاحاتها السابقة، وبما يعزز من دورها في تعزيز الثقافة الرياضية والحفاظ على ممارستها في مجتمع ديوان الرئاسة، حيث يشارك في البطولة وللمرة الأولى 16 فريقاً جديداً، وهو دليل على التطور الكبير لهذه البطولة المهمة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكل من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية على التعاون لإنجاح هذه البطولة، وكذلك للجهات الراعية، وهما كل من شركة رويال جت وشركة ميركاتور للسفر والسياحة.

من جهته، قال معالي سلطان ضاحي الحميري: ((تنطلق هذه البطولة من الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم الرياضة ورعاية البطولات الرياضية في الدولة وبصورة مستدامة، معرباً عن أمله في أن تحقق البطولة –كما كانت دوماً- أهدافها في دعم تعزيز الروح الرياضية وضمان استدامة الرياضة لدى الموظفين في المؤسسات المشاركة وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع)).

منطقة الجماهير

وكان معالي راشد سعيد العامري قام قبل بداية المباراة الافتتاحية بتفقد منطقة الجماهير ((فان زون))، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتتضمن العديد من الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، رافقه فيها عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لأفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة، كما تم رصد جوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة لجمهور البطولة.

يذكر أن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم انطلقت للمرة الأولى في يوليو من العام 2012 برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث اتسمت النسخ السابقة من البطولة بالقوة والإثارة في كل تفاصيلها الفنية والتنظيمية وعلى مستوى الرعاية والتسويق الكبيرين، والكشف عن مواهب واعدة في كرة القدم.

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