تعاون بين «الأولمبية» و«دولي الخماسي الحديث»

استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بمقر اللجنة في دبي، أول من أمس، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرياضيين في رياضة الخماسي الحديث التي يعود تاريخ إدراجها في برنامج الألعاب الأولمبية إلى دورة ستوكهولم عام 1912.

وأكد فارس المطوع أهمية فتح قنوات جديدة للاطلاع والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في دفع جهود الحركة الأولمبية، والعمل على تحقيق أهدافها، وإرساء أسسها المتضمنة مبادئ الصداقة والتميز، والاحترام؛ وذلك تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمد جسور التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالحركة الأولمبية والرياضية، وتأسيس قاعدة راسخة من الشراكات المتنوعة التي تعزز مكانة الإمارات وتسلط الضوء على إنجازاتها وفرصها في التطور، لاسيما على صعيد استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية نظراً لما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنى تحتية عالية الكفاءة والجودة.

حضر اللقاء، قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وعبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إلى جانب وفد الاتحاد الدولي للعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز