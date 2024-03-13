محمد الطنيجي يغوص تحت الجليد في روسيا

شارك الغواص الإماراتي محمد الطنيجي في النسخة العاشرة من المسابقة الدولية للملاحة الجليدية باستخدام البوصلة في روسيا، ليكون أول غواص محترف من الدولة يشارك في هذه البطولة التي تقام وسط أجواء مميزة ومليئة بالتحديات تحت الثلج والجليد والمياه الزرقاء التي تصل درجة حرارتها إلى 2 تحت الصفر.

وأبدى الطنيجي سعادته بالمشاركة في البطولة بدعوة رسمية من مركز بريمورسكي للأبحاث تحت الماء، وهو منظمة غير ربحية، وقال إنه خاض تجربة استثنائية بالغوص في درجات حرارة منخفضة وسط ظروف تبدو خطرة، لافتاً إلى أن اختياره جاء بناءً على ما يملك من خبرة ومعرفة وتدريبات مكثفة في عالم الغوص التقني والتجاري، معرباً عن فخره بأن يكون أول إماراتي يكرم بميدالية من عمدة فلاديفوستوك كونستانتين شيستاكوف الروسي.

مشوار

وأشار الطنيجي إلى أن مشواره الاحترافي مر بالعديد من المحطات بعد أن خضع لتدريبات متخصصة ومكثفة في مجال الغوص التجاري والتقني من أكاديميات بريطانية وفرنسية، وغاص في 2023 إلى عمق 132 متراً تحت الماء، كما عزز مشواره الرياضي بالتعليم من خلال دراسته لعلوم الهندسة البحرية والعديد من الدورات المتخصصة، موضحاً أنه حاز المركز الأول لجائزة التميز والابتكار في 2019 خلال الدورة الثانية لابتكاره معدة غوص تخدم الغواصين المتخصصين في غوص حطام السفن والغوص البيئي، حيث تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية لتحويل هذا الابتكار إلى منتج يستخدم في مجال الغوص التخصصي.

وأكد الطنيجي أن الإمارات تعد بيئة مثالية لاحتضان مختلف الرياضات البحرية، وهو عضو حالياً في نادي الشارقة للرياضات البحرية، الذي يعتبر منبراً رائداً في دعم الرياضيين المحترفين في مختلف المجالات، بما في ذلك رياضة الغوص، ويشكل هذا النادي بيئة مثالية لتطوير المواهب الرياضية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التميز، وقد تلقى دعماً من النادي في رحلته نحو النجاح من خلال توفير التجهيزات الضرورية للمشاركة الدولية، مبيناً أن دعم نادي الشارقة للرياضات البحرية يعكس الالتزام بدعم الرياضة والرياضيين البحريين، ويشجع الأبطال الصاعدين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح وتحقيق أحلامهم في المشاركات والمنافسات الدولية في الرياضات البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز