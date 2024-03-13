موسى عباس لـ« البيان »: تطوير رياضة الإمارات يتطلب صراع الأفكار لا «الكراسي»

أكد الدكتور موسى عباس خبير كرة القدم والباحث الرياضي، أنه لتطوير الرياضة في الدولة يجب أن يكون الصراع على الأفكار وليس على الكراسي، وأشار إلى أن الميدالية الأولمبية تحتاج خطة ذهبية، وشدد على أهمية تكوين مجلس وطني للرياضة وقال: الرياضة الإماراتية تحتاج عملاً كبيراً، ونتائج دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة أسعدتنا ولكنها نتيجة جهود من اتحادات محددة هي الجوجيتسو والجودو والفروسية والدراجات الهوائية، وتحقيق ميدالية أولمبية أمر صعب ويحتاج عملاً جيداً، ونحتاج أن يكون لدينا صراع في الأفكار وليس على الكراسي، مع خلق تكامل وشمولية بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، كما أن بعض الجهات الرياضية تعمل بشكل عشوائي.

مشروع

توجه الدكتور موسى عباس بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على التكريم الفوري لأصحاب الإنجازات في ((الآسياد))، بعدما كان يتم التكريم آخر العام، وقال: التكريم الفوري دليل على مدى اهتمام اللجنة الأولمبية.

وأضاف: لا بد من وجود مشروع وطني للياقة البدنية إذا كنا نتطلع إلى تحقيق ميدالية أولمبية، مع ضرورة التعاون بين جميع الهيئات لخلق خطة ذهبية في الرياضة، وتبدأ من الأسرة وحتى أعلى الهيئات لاكتشاف المواهب ورعايتها، مع تطبيق مشروع لإقامة ملعب أو صالة رياضية في كل مناطق الدولة لتحقيق نهضة رياضية.

وتابع: يوجد حراك رياضي كبير من خلال المجالس الرياضية، وأكثر من مؤسسة رياضية أخرى، وأتمنى تكوين مجلس وطني للرياضة يضم خبراء فنيين على أعلى مستوى للعمل بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة، مع الاستعانة بخبراء فنيين وكشافين للمواهب من دول متقدمة، وإنشاء معهد بحوث رياضية، لأن الرياضة في الدولة لا تحتاج إلى الطهي السريع أو استراتيجيات ((معلبة)) من الخارج، ولكن إلى عمل وإصلاح على المستوى الطويل، والمهم التنفيذ والتقويم والمحاسبة، والدولة لا تقصر في دعم الرياضة والرياضيين، ولكن الخلل في القائمين على التنفيذ، لأن المفروض التحدث عن تحقيق ميدالية أولمبية بعد 12 سنة من الآن، وليس مجرد التأهيل للمشاركة في الأولمبياد، خصوصاً أنه بالفعل لدينا أكثر من لاعب نجح في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

نصف ميدالية

وأوضح الدكتور موسى عباس أن تحقيق نصف ميدالية أولمبية يتطلب توفر الموهبة، ولذا نحن نحتاج إلى خبراء لاكتشاف المواهب، ولكن للأسف بعض المدارس تلغي حصص التربية الرياضية، وعلى وزارة التربية والتعليم محاسبة تلك المدارس، لأن وجود الرياضة بالمدارس يسهم في صحة الطالب وفي اكتشاف المواهب، والموهوب والمبدع هو صمام الأمان لأي مجتمع في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي.

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