رياضيون: العروبة قطع نصف الطريق إلى دوري المحترفين

وضع رياضيون ومدربون فريق العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 52 نقطة، في خانة الأندية التي ضمنت، وبنسبة كبيرة، بلوغ مصاف دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الكروي المقبل، مؤكدين أن العروبة، وعلى الرغم من تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم إلا أنه حقق نتائج لافتة، ويعتبر الأقرب للصعود لدوري الأضواء والشهرة، في وقت سيكون فيه صراع البطاقة الثانية مشتعلاً بين 4 فرق، تطمح إلى حجز مكان لها مع الكبار.

ويتصدر العروبة المسابقة بفارق 8 نقاط عن دبا الحصن الوصيف برصيد 44 نقطة، 16 نقطة فرق المركز الثالث الذي يجلس عليه كل من يونايتد ودبا الفجيرة برصيد 36 نقطة.

هوية البطل

وقال عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة التعاون: ((حلاوة)) الهواة في التنافس المستمر بين أندية المقدمة، مشيراً إلى أن دوري الأولى عودهم، وفي كل موسم، بالاحتفاظ بهوية البطل ووصيفه إلى الجولات الختامية، لكن ربما تختلف الوضعية هذا الموسم، وذلك بشأن صاحب المركز الأول، الذي سيكون أغلب الظن لفريق العروبة، فيما سيكون مركز الوصيف مشتعلاً حتى الأمتار الأخيرة من الدوري، وذلك في ظل التقارب الكبير والتنافس بين الفرق التي تلي العروبة في الترتيب.

حالة خاصة

وأشار عبد الغني المهري مدرب مصفوت السابق، أن العروبة يعتبر حالة خاصة هذا الموسم، والفريق متصدر المسابقة منذ الأسابيع الأولى، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال 20 مباراة خاضها الفريق الأخضر، منوهاً بأن العروبة قطع نصف الطريق نحو المحترفين، ولا أتوقع حدوث مفاجأة، وذلك في ما يتعلق ببطاقة الصعود الأولى، فيما سيكون الصراع على أشده على خطف البطاقة الثانية، وهذا ما يزيد دوري الهواة اشتعالاً.

نفس طويل

بدوره، قال محمد عبد الله ((التيمومي)) مدرب الفجيرة السابق والمدرب الحالي لفريق 17 سنة: أعتقد أن الأمور تبدو واضحة، وذلك في ما يتعلق بالمركز الأول، لكن هناك صراع من نوع آخر، سيكون بين الأندية التي تأتي من خلف العروبة، وهي دبا الحصن، ويونايتد، ودبا الفجيرة، والظفرة، إلى جانب العربي والفجيرة ومسافي، فكل هذه الفرق تملك الرغبة في بلوغ دوري المحترفين، لكن المنافسة ستكون صعبة للغاية، وأعتقد أن الفريق الذي يملك ((النفس الطويل))، ودكة بدلاء جاهزة، هو من يتأهل في نهاية الأمر، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الأندية الراغبة في الصعود.

من جانبه، قال سعيد الوتري إداري سابق بنادي دبا الحصن: النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى، تختلف كماً وكيفاً عن سابقاتها، ولذلك فإن تنافس الأندية من أجل خطف إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، يزيد من حرارة الدوري، ويجعل الأنظار تتابع كافة المباريات المسابقة، سواء كان على مستوى الصدارة، أو حتى على مستوى القاع.

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