محمد الكواري: حمدان بن محمد قدوة لكل الرياضيين

ثمّن نجوم المنتخبات الخليجية الجهود الكبيرة التي قدمتها دورة ند الشبا الرياضية في نشر ثقافة لعبة ((البادل)) وتطويرها في المنطقة بفضل بطولاتها السنوية القوية واستقطابها أفضل الفرق والمنتخبات العالمية، ما يشكل فرصة للاعبين الخليجيين للاحتكاك معهم.

وأكد محمد سعدون الكواري، نجم الإعلام العربي الرياضي ونجم المنتخب القطري للبادل، أنه أحد اللاعبين الذين يدينون بالجميل لدورة ند الشبا الرياضية التي أتاحت له فرصة اكتشاف البادل عن قرب عندما حضر لأول مرة في 2016 ومنها انطلق لممارسة هذه اللعبة، التي تألق فيها، مستفيداً من كونه لاعب تنس سابقاً، واستطاع التقدم في التصنيف والدخول ضمن قائمة أفضل 200 لاعب على مستوى العالم، وقال الكواري: ((أسهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في دعم الرياضة الإماراتية وتطورها، ونحن في دول الخليج نفتخر به ونراه رمزاً قيادياً وقدوة لكل الرياضيين، ونتقدم لسموه بالشكر على توجيهاته التي أسهمت في تطوير الرياضة)).

وأعرب الكواري عن سعادته بالحضور إلى دبي والمشاركة سنوياً في دورة ند الشبا الرياضية والتنافس فيها والاستمتاع بأجوائها الفريدة، وتحدث عن تجربته الأولى مع اللعبة، قائلاً: أثناء زيارتي الأولى للدورة في 2016 اقترح عليّ زميلنا هيثم الحمادي تجربة لعبة البادل، وعندما شاهدني أحد المدربين الإسبان سألني منذ متى أمارس اللعبة، أخبرته أنها المرة الأولى، فقال لي إن واصلت اللعب فيها يمكنك الذهاب بعيداً، أخذت كلامه بشكل جدي وانطلقت مسيرتي مع اللعبة، وأنا فعلاً مستمتع بها، خاصة أنني دخلت قائمة أفضل 200 لاعب في العالم.

كما عبر عن إعجابه بالأجواء الرائعة في الدورة التي تعد ملتقى رياضياً كبيراً، تجمع كل محبي الرياضة، سواء من الرياضيين أو الجمهور في مكان واحد، وتشهد منافسات قوية، خاصة في بطولة الكرة الطائرة التي يشارك فيها نجوم عالميون، كما تجمع بطولة البادل سنوياً فرقاً ومنتخبات عالمية تضم بينها نخبة من ألمع نجوم رياضة البادل في العالم، من بينها هذا العام الفريق الهولندي القوي عالمياً.

وأكد عمر بهروزيان، لاعب منتخبنا الوطني، أن دورة ند الشبا لعبت منذ انطلاقتها دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة ممارسة البادل بين مختلف فئات المجتمع، ومنها انتشرت الملاعب في مختلف مناطق الدولة، وقال: تحتضن دورة ند الشبا أفضل بطولات البادل من ناحية التنظيم والمستوى الفني، ونحن كلاعبين مواطنين وفي الخليج بشكل عام ندين لها بالكثير، لأنها أسهمت في تطور اللعبة وانتشارها الواسع.

وأشاد أحمد ربيع، لاعب المنتخب الكويتي، بالمستويات الفنية القوية التي تشهدها دورة ند الشبا، مشيراً إلى أنها تتميز بأجوائها الرائعة، وتشكل فرصة للاعبين الخليجيين للاحتكاك مع بعضهم البعض ومع لاعبين من منتخبات آسيوية وعربية وعالمية، وقال: لعبنا في العام الماضي ضد منتخبات إيران واليابان ومصر، وفي الدورة الحالية يشارك فريق هولندي ومنتخب إيران، إضافة إلى المنتخبات الخليجية، ما يشكل لنا فرصة للاحتكاك مع فرق مختلفة.

وأوضح أن البادل واحدة من أكثر الألعاب تطوراً في الكويت في العامين الأخيرين بفضل الاهتمام بها وانتشارها بين الشباب.

وصرح راشد العبيدلي، لاعب منتخب البحرين، أن دورة ند الشبا الرياضية فرصة للاعبين الخليجيين لكسب الخبرة والاحتكاك مع اللاعبين الأوروبيين، موجهاً الشكر للجنة المنظمة على دعوة المنتخبات الخليجية للمشاركة في البطولة بشكل سنوي.

منافسات

في غضون ذلك، تواصلت منافسات البادل أمس، حيث أسفرت نتائج مسابقة تحدي ناس لفرق البادل عن فوز الفريق الإماراتي على فريق البحرين بنتيجة 2 - 1، كما فاز فريق هولندا على فريق الكويت بنتيجة 2 - 1 أيضاً، ويلتقي في الساعة 9:00 مساءً اليوم فريق الإمارات مع فريق إيران، كما يلتقي فريق هولندا مع فريق قطر.

وفي منافسات فئة التصنيف المحلي للإماراتيات/ سيدات فاز الثنائي علياء طاهر وفاطمة الجناحي على نوف عمر وفاطمة العوضي بنتيجة 6 - 1 و6 - 0، كما فاز الثنائي سارة بن كاظم وشيخة الجناحي على الثنائي نجلاء عيسى ونورا الهاشمي بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، وفاز الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور بعد تغيب الثنائي فاطمة خليفة السويدي وفاطمة مروان السويدي، وفاز الثنائي ماريا إبراهيم بن كرم وعائشة شهدور حسن على الثنائي مريم الهاشمي راشد وعائشة علي عبدالله يتيم بنتيجة 6 - 4 و6 - 3.

وشهدت بطولة المبارزة الدولية منافسات قوية في تصفيات سلاح الفلوريه رجال، وسلاح الآيبيه فتيات، حيث تأهل في منافسات سلاح الفلوريه رجال كل من اللاعب الإماراتي فارس البلوشي والمصري عبدالرحمن حفور إلى المباراة النهائية التي تقام اليوم.

وفي سلاح الآيبيه فتيات، تأهلت كل من الإماراتية العنود السعدي، والتونسية من مواليد الإمارات سارة بسباس إلى النهائيات.

تحدي الموانع

وتنطلق مساء اليوم منافسات سباق تحدي الموانع (أو سي آر) لتخطي 11 حاجزاً موزعة على مسافة 400 متر في أسرع وقت ممكن بحد أقصى 4 دقائق، وسيتم احتساب التوقيت الزمني لكل متسابق عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين، وتستمر منافسات السباق حتى 21 مارس، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم.

منصة

دشن مجلس الرياضيين في القيادة العامة لشرطة دبي منصته الخاصة في بطولة ناس الرمضانية، الهادفة إلى لقاء الجماهير والشركاء والتفاعل المباشر معهم، وتعريفهم بالمبادرات الرياضية الشرطية المتنوعة التي ينفذها المجلس، إلى جانب التعريف بحملة ((الرياضة للعطاء)) الخيرية، وإشراك الجمهور في مجموعة من التحديات في مجال اللياقة البدنية.

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