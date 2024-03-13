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107 خيول تتنافس في الحفل الثاني عشر بمضمار أبوظبي

3/13/2024 7:20:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتنافس 14 من نخبة خيول الفئة الأولى على الفوز بلقب سباق ((بطولة الإمارات))، البالغة جائزته المالية مليون درهم، في الشوط السابع خلال الحفل الثاني عشر، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، على مضماره العشبي، والذي ينطلق عند الثانية والنصف ظهر اليوم، ويتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الخامس للمهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائز الحفل مليوناً و470 ألف درهم، بمشاركة 107 خيول من مختلف الإسطبلات.

ويبرز سباق ((بطولة الإمارات)) لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تسعى لبلوغ منصات التتويج، والفوز بالجائزة القيمة، ومن الخيول المرشحة للفوز باللقب، ((أجرد عذبة)) لياس للسباقات بطل النسخة السابقة، والذي يواجه منافسة قوية من ((بحر مسقط)) العائد إلى مربط مسقط، و((حميم)) لإسطبلات العجبان، و((مجيب)) لإسطبل الأصايل، كما يبرز المهر ((جو ستار)) لإسطبلات الوطنية، المتوج مؤخراً بلقب ديربي الإمارات.

ويستهل الحفل بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وفي الشوط الثاني، يقام سباق تكافؤ لمسافة الميل، والمخصص لخيول الإنتاج المحلي.

ويشهد الشوط الثالث سباق تكافؤ مفتوح لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، فيما يبرز تحدٍ خاص للفرسات والمهرات في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً.

ويقام شوط الخيول المهجنة الأصيلة، الوحيد في الحفل، بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول تصنيف 80-0، بمشاركة 16 خيلاً، وتتجدد المواجهة على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر في الشوط السادس بين 14 خيلاً.

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