174 لاعباً ولاعبة في بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج

انطلقت، مساء أول من أمس، بطولة ((الوفاء لزايد 2024))، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة ضمن أنشطته سنوياً، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويشارك في البطولة 174 لاعباً ولاعبة من 29 دولة.

وأعطى سعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة شارة انطلاق المنافسات بحضور عثمان موسى مدير الجهاز الفني ومحمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي.

تضم قائمة المشاركين نخبة من اللاعبين الدوليين المواطنين والمقيمين وأندية الشطرنج بالدولة وعدد من أندية الجاليات يتصدرهم الأساتذة الدوليون الكبار أموناتوف فاروق من طاجيكستان وميخائيل ميكايل من جورجيا وألمر ماجيراموف من أذربيجان وإيغور ميلاد وفتش من صربيا وأرديشيسكو فيوريل من ملدوفا والأوكراني ألكسندر زيبوبارف واليكسي باراسوف من أوزبكستان، فيما يتقدم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دايماكيلنج والأستاذ الدولي المصري علي فرحات والمغربي مخلص العدناني اللاعبين القادمين من خارج الدولة. وأكد نادي دبي للشطرنج والثقافة أن بطولة الوفاء لزايد التي تعد درة الأنشطة الشطرنجية خلال الشهر الكريم، تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين الدوليين والمدربين أصحاب المستويات الفنية العالية وحملة الألقاب الشطرنجية والمصنفين دولياً.

كما تحظى بطولة ((الوفاء لزايد)) بمشاركة كبيرة من الفتيات والسيدات، منهم نجمات منتخب الإمارات من لاعبات نادي دبي للشطرنج وعدد من لاعبات أندية الجاليات المقيمة بالدولة، ومنها النادي الفلبيني ونادي الجالية الهندية وعدد من أندية الجاليات العربية المقيمة.

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