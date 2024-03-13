1739 طالباً وطالبة في «ألعاب مدارس دبي»

اختتمت فعاليات الفصل الأول من النسخة الرابعة لـ((دورة طلبات لألعاب مدارس دبي))، المقدمة هذا العام برعاية شركة ((طلبات))؛ إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وشارك في الفصل الأول منها 1739 طالباً وطالبة تنافسوا في مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية، حيث نجحت 5 من أصل 6 فعاليات في الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الطلاب المتنافسين.

وشهد الفصل الأول تنافساً رياضياً لشباب من 83 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف أنحاء إمارة دبي في مجموعة من المنافسات الرياضية. وشملت الفعاليات الرئيسية مشاركة الطلاب في رياضات الغولف وكرة الشبكة والجمباز الإيقاعي وألعاب القوى والرماية والكريكت، وذلك في عدد من الوجهات الرياضية الشهيرة في مدينة دبي. وتعكس هذه المجموعة الرائعة من الألعاب والوجهات الرياضية المرموقة اهتمام مجلس دبي الرياضي وألعاب مدارس دبي من ((طلبات)) بالشباب بهدف إلهام وتحفيز الأجيال القادمة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وقال أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: ((تعد ألعاب مدارس دبي من أهم المبادرات التي يوليها مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً لدورها الكبير في دعم برنامج انتقاء وتطوير المواهب الرياضي ومشروع صناع الأبطال الأولمبيين، وتتيح ألعاب مدارس دبي الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في منافسات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، حيث إن المشاركة فيها مجانية)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز