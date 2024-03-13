حكاية إنتاج وإخراج فيلم «دكتور زيفاغو»

في ستينيات القرن العشرين، يوم أن كانت الحرب الباردة في أوجها بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي، قررت هوليوود، من باب إغاظة الروس، تحويل رواية ((دكتور زيفاغو)) للكاتب الروسي النوبلي المنشق بوريس باسترناك (1890 ــ 1960)، إلى فيلم سينمائي ملحمي، فوقع الاختيار على المخرج البريطاني القدير ديفيد لين (1908 ــ 1991)، لإخراج العمل الذي قام الكاتب المسرحي البريطاني روبرت بولت، بوضع سيناريو تاريخي/ عاطفي/ أدبي له، مع مزج الواقع بالخيال.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الطبيب الشاعر دكتور يوري زيفاغو، الشاب الوسيم اللطيف المكافح المتزوج من ((تونيا)) ابنة العائلة التي ربته (قامت بدورها جيرالدين شابلن)، والذي ينساق وراء نداء قلبه تجاه الفتاة ((لارا أنتيبوفا))، المتزوجة من ناشط سياسي (قامت بدورها جولي كريستي)، متحملاً كل الصعاب في زمن التحولات السياسية العنيفة إبان الحرب العالمية الأولى، والثورة البلشفية الدموية، والحرب الأهلية اللاحقة، وما نجم عنها من جوع وتشرد وقسوة وعنف وإعدامات وتأميمات للممتلكات الخاصة، وسط ظروف مناخية بالغة الصعوبة.

اختلف صناع الفيلم حول الممثل الأقدر على أداء دور البطل، أي تجسيد شخصية الدكتور ((زيفاغو))، وحول الممثلة الأجدر بأداء دور بطلة الفيلم، أي حبيبته ((لارا))، حيث تم تداول اسمي النجم البريطاني بيتر أوتول، والنجم الأمريكي بول نيومان كبطل، وجين فوندا أو صوفيا لورين كبطلة للفيلم، خصوصاً أن زوج الأخيرة المنتج الإيطالي ((كارلو بونتي))، كان مشاركاً في إنتاج الفيلم بالتعاون مع شركة ((متروغولدن ماير)) الأمريكية. لكن ما حدث هو إصرار المخرج ديفيد لين وتحمسه لمنح دور البطل، للنجم المصري العالمي عمر الشريف، الذي كان قد عمل معه عام 1962 في فيلم ((لورانس العرب))، ومنح دور البطلة للنجمة البريطانية ((جولي كريستي))، التي بدا أن المخرج مبهور ومقتنع بها، على الرغم من أنها كانت وقتذاك جديدة على الساحة الفنية.







الخطوة التالية، تمثلت في البحث عن مكان مناسب لتصوير مشاهد الفيلم، بعد أن رفضت موسكو تصويره في المكان الأصلي للأحداث بالاتحاد السوفييتي، بدعوى أن العمل يستند إلى رواية كتبها أديب منشق، ناهيك عن أنه عمل دعائي للغرب. وهنا أيضاً تباينت الآراء بين من اقترح التصوير في يوغسلافيا، وبين من اقترح التصوير في إسبانيا. وفي نهاية المطاف، تم استبعاد الخيار اليوغسلافي، بسبب البرودة الشديدة في منطقة البلقان، وصعوبة العثور على مجاميع بشرية كثيفة للعمل ككومبارس في مشاهد الحروب والقتال، ووقع الخيار على إسبانيا.

وهكذا، بدأ التصوير في ديسمبر 1964، واستمر لمدة عام كامل، وسط تزايد تكاليف الفيلم، لأن العملية استدعت أن يقوم المخرج بتحويل بلدة ((سوريا)) الإسبانية، إلى مكان يحاكي منطقة جبال الأورال الروسية، وتحويل حي كانياس بضواحي صحراء مدريد، إلى أحد ميادين موسكو، بمتاجرها وطرقاتها وترامها وقصرها المعروف بالكرملين، بل وإنشاء شارعين يشبهان شوارع موسكو في عام 1922.

وبطبيعة الحال، كان الجهد الذي بذله المخرج ديفيد لين، مضنياً وشاقاً، خصوصاً أنه عرف في أعماله بالاهتمام بأدق التفاصيل، بل كان جهده خارقاً، لأن الزمن الذي أخرج فيه هذه التحفة الفنية، كان زمن ديكتاتور إسبانيا فرانسيسكو فرانكو، أي زمن تقييد حريات الحركة والتعبير. غير أن جهوده لم تذهب سدى، وتم تقديرها بأفضل ما يكون، إذ حصد الفيلم 5 جوائز أوسكار في دورة 38: أفضل سيناريو، أفضل موسيقى تصويرية (للموسيقار الفرنسي موريس غار)، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم أزياء، وأفضل تصميم إنتاج.

وأخيراً، يعد فيلم ((دكتور زيفاغو)) الطويل (3 ساعات)، والذي قطعت شخصياً نحو 7 كيلومترات مشياً على الأقدام من مدينة الخبر إلى مطار الظهران لمشاهدته، واحداً من أشهر الأعمال الجميلة الخالدة في تاريخ السينما العالمية، حيث احتل الرقم 39 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العالمية، واحتل المرتبة 27 في قائمة أفضل الأفلام البريطانية، كما أنه صنف ضمن أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات، لأن الملايين حول العالم توافدوا على دور العرض لمشاهدته.