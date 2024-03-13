القراءة فن لا يدرس

لا غنى عن القراءة في حياتنا اليومية، فهي تضيف لنا بعداً مختلفاً وتمنحنا القوة والسعادة والمعرفة، فالقراءة المثمرة أو الواعية هي التي تمنحنا المعارف والمعلومات والمصداقية والدقة، وعندما تنتهي من قراءة كتاب ما تشعر بأن القراءة غيرت حياتك وأضافت لك بعداً آخر من المعرفة والنضج. القراءة تستطيع مساعدتنا في فهم الحياة والتعامل مع الناس وفهم الأزمات.

إن للمكتبة والكتب تأثيراً كبيراً علينا، حيث تصبح تلك العادة موافقة لنا منذ الطفولة، لقد ألف الروائي الأرجنتيني بورخيس المئات من الكتب، واعتبر ((أبو القصة القصيرة))، ولديه الكثير من الحوارات والمقابلات والكتب التي يتحدث فيها عن القراءة وكيف أسهمت في تغيير حياته، وللعلم فإن الكاتب بورخيس تعلم اللغة العربية وهو في الـ90 من عمره بغرض قراءة ((ألف ليلة وليلة)) بلغتها الأصلية.

لكنه توفي قبل أن يحقق حلمه، ولذلك حرصك على اختيار الكتاب الجيد سوف يسهم بشكل كبير في تنمية المعرفة لديك وتعزيز فن القراءة في دواخلك، فتصبح عادة لا تستطيع أن تتوقف عنها، المفكر الإسلامي المعروف الدكتور مراد هوفمان يقول عن نفسه:

((كنت أقرأ الكتب الصعبة، فإذا تعبت وأرهق ذهني أثناء القراءة، انتقلت للكتب السهلة)). إن اختيار الكتاب الجيد سوف يمكنك من اختصار المطبات الحياتية وتجاوز المشكلات والعقبات، فالقراءة قوة، وتضيف لك الكثير من المعارف والعلوم، الكاتب أوسكار وايلد يقول:

((إذا وجدت أنك لا تستمتع بقراءة الكتاب نفسه مرة بعد مرة فلا داعي لأن تقرأه على الإطلاق)). وفي كتابهما ((كيف تقرأ كتاباً))، يقول المؤلفان موريتمر آدلر وتشارلز دورن: ((إن من يريد أن تكون قراءته مثمرة، فعليه أيضاً أن يضع لنفسه خطة معينة في القراءة بما يتناسب مع وقته، بحيث يخصص وقتاً محدداً في اليوم للقراءة، وليكن هذا الوقت قبل النوم مثلاً، لكي يتمتع بالقراءة في هدوء وسكينة عقلية بعد أن ينتهي من واجباته اليومية)).