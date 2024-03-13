ارتوِ وارتقِ

أشرقت الأيام الروحانية بنور ربها، فمن أدركها يستشعر تلك النعمة التي يفتقدها غيره من البشر.

فقد يعيش في أيام حالكة، مرارتها حطمت فيه الشعور بما يدور حوله، وقد رحل عنها من كان يعيش تفاصيلها وتجهيزاتها ويعمر الأرض بالخير والبركة، عندما تتحول حياتك فجأة إلى مسار آخر مظلم أجبر على المضي فيه دون اللذة والشعور بالأحداث، سوى مجاملات يقدمها ليساير الحياة ولو انغلق قلبه عن كل فرح، عندها ندرك أن الحياة مزيج من ألوان لا بد أن تمر على كل البشر ليقوى العزم بالتخطي والتجاوز والفرار من كل شعور مؤلم، هكذا هي الأقدار بحلوها ومرها، الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، والرضا بها من موجبات التخطي.

ففي هذه الأيام نفحات لا بد أن نستشعرها ليقوى العزم على مواجهة القادم من الأيام، فعش كل لحظة بعمقها تذُق لذة العبادة، واجعل واجباتك في الحياة قائمة مرتبة تسلسلها من الأهم للأهم، أيام معدودات لا تستهن بأي لحظة فيها، وكأنك تبذر أعمالك في أرض هيّأتها وجهزتها لتجني حصادها وثمارها في نهاية هذا الشهر.

فلتكن حديقتك الروحانية الإيمانية بروائح مسك العبادة، وعطر الإيمان النابع من رحيق قلبك، تسير في دروبها المضاءة بمصابيح قوتها بقوة الصلة بالله، هذه الأيام فواصل ومحطات من الحياة نستريح فيها من عناء الرحلة، نغتسل من أدران عالقة، ونستنير من ظلمة أفقدتنا الصواب، نشرب من نهر نتسابق عليه قبل أن ينضب لنرتوي منه بعد ظمأ وحرارة صحراء قاحلة جرداء في بعض جوانبها، انهل من كتاب ربك أبجديات وآيات وتلاوات وبراهين ودلائل وعقيدة لا تمل عنها حتى لا تتوه في مطبات الحياة، ارفع شأنك وقدرك فأنت تحدد منزلتك في درجات السلم التي ترتقي عليها في ثلاثين يوماً، لكل يوم بطاقة حكمة تسير على نهجها، وقد تخط بقية الحكم بإلهامك، ابدأ خطواتك، فالعمر يمضي بك رقماً، فامضِ به أنت أثراً خالداً.