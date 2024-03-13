المرأة الإماراتية في مؤشرات الريادة العالمية

احتفل العالم قبل أيام قليلة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، وتم تنظيم احتفالات هذا العام تحت شعار:

((الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم))، وذلك تأكيداً على أن الاستثمار في المرأة وتمكينها هو الأساس لتحقيق تقدم المجتمعات والدول. وكما هو الحال كل عام، فقد كان الاحتفال بيوم المرأة العالمي فرصة لإبراز التحديات التي لاتزال تعترض مسيرة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عالمياً، خاصة مع تأكيد للأمم المتحدة انخفاض التمويل الموجه لتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة مذهلة ومقلقة، حيث وصل العجز السنوي إلى 360 مليار دولار أمريكي في مجال الإنفاق على تدابير المساواة بين الجنسين.

لكن المشهد في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو مغايراً تماماً، فالإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية في تصاعد مستمر، والنموذج الرائد الذي تقدمه الدولة للعالم في مجال تمكين المرأة يحظى بالتقدير العالمي المتزايد عاماً بعد عام، وهو ما تعكسه مؤشرات تمكين المرأة الإماراتية ضمن المؤشرات العالمية ذات الصلة.

حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعاميّ 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حصدت المرتبة الأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً في ((مؤشر التوازن بين الجنسين 2022))، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت الدول العربية في ((تقرير الفجوة بين الجنسين 2022))، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية ترتبط بالمرأة، للعامين 2022 و2023، وفقاً لتقارير صادرة عن أربع من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.

ولا شك في أن تبوؤ دولة الإمارات مركز الريادة في هذه المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة وغيرها الكثير مما يصعب حصره في هذه السطور القليلة، هو نتيجة للدعم والرعاية المستمرة من قبل قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التي آمنت بقدرات ابنة الإمارات، ومنحتها الثقة الكاملة لقيادة الكثير من مشروعات ومبادرات العمل الوطني في مختلف المجالات، ولاسيما المجالات التي تعول عليها الدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، مثل مشروعات الفضاء والطاقة النووية والعمل المناخي وغيرها.

ويبرز هذا الدعم بشكل واضح في حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صُنع القرار المختلفة، حيث تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 %، فيما بلغ نصيب المرأة العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية 46 %، والتعليم 69 %، والصحة 72 %، والوظائف الإدارية 30 %، والسلك الدبلوماسي 34 %.

ولا يمكن أن نتحدث عن دعم المرأة الإماراتية من دون الإشارة إلى الدعم الكبير من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، التي أولت جل اهتمامها منذ بداية تأسيس دولة الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وتمكينها، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

يحق لنا في دولة الإمارات أن نفخر بقيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدرات ابنة الإمارات، وزرعت فيها الثقة، وزودتها بالمهارات والقدرات اللازمة لكي تقود مسيرة الإنجازات التي لا تتوقف في دولتنا الحبيبة، حتى أصبحت الإمارات النموذج الرائد في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين للعالم كله.