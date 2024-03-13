السر دائماً في التفاصيل!

تقول كلمات الأغنية التي يتغنى فيها حسين الجسمي بمظاهر رمضان في مصر ((رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل)) اختصر الجسمي كل الحكاية، ففي كل شيء، وفي كل أمر نعيشه أو نمر به تكون التفاصيل هي العلامة الفارقة أو البصمة التي لا تنسى، لذلك فحين تغنى الجسمي باختلاف رمضان في مصر عن غيرها من الدول لم يصف الاختلاف بالأفضل أو الأفخم أو الأقوى، لم يعط لتلك المظاهر والطقوس صفة التفضيل أو الانحياز العاطفي بلا سبب، ولكنه تحدث عن التفاصيل التي تصنع الفارق دائماً.

كل البلاد الإسلامية تصوم رمضان، وتحتفي به على طريقتها، ووفق تاريخ ثقافي ممتد من الطقوس والعبادات والقربات ومظاهر الفرح وأنواع الأطعمة والحلويات ورتم الحياة المختلف، وكل المجتمعات تعيش الأعياد وتحتفل بها، في الشرق كما في الغرب، إلا أن لكل بلاد طريقتها ومظاهرها التي قد تجعلها محط أنظار العالم، والخلاصة أننا جميعاً نحتفل ونفرح ونحتفي بالحياة إلا أن لكل منا طريقته الخاصة في إظهار تفاصيل ذلك الاحتفاء التي تجعل الحياة وتجعلنا مختلفين.

يحيلنا المعنى إلى واحدة من أشهر الافتتاحيات في الروايات العالمية، تلك الافتتاحية الشهيرة التي كتبها تولستوي لروايته ((أنّا كارنينا))، والتي يقول فيها: ((كل العائلات السعيدة تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة))، لذلك كانت نهاية بطلة الرواية مختلفة وصادمة وربما غير متوقعة، نهاية (غير) ذلك لأن تفاصيل الحياة التي عاشتها وإن بدت للبعض سعيدة أو عابثة، إلا أن تفاصيل تلك السعادة المتوهمة أو ذلك العبث كانت مختلفة!

إن ما يجعلنا نحب بعض الأشخاص، ويقع اختيارنا على بعضهم كأصدقاء مقربين، ونثق في البعض تحديداً، ونقترب من أناس وننفر من أناس آخرين، هي تلك التفاصيل الصغيرة غير المرئية، التي لا نراها إلا نحن، لأننا منذ البدء كنا نبحث عن تلك الفروقات التي تميز هؤلاء عن غيرهم، كنا نبحث عن التفاصيل التي تجعلنا حين نسأل لماذا هذا بالذات؟ فنقول لأنه (غير) لأنه مختلف!