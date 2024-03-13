لا خلاف بين الحليفين

يتحدثون عن خلاف كبير بين بايدن ونتانياهو. تسريبات تنتقل من مصادر مجهولة إلى محللين معروفين وتصل إلى مواقع إخبارية أمريكية لها شأن وتعتبر موثوقة، حتى إن موقع ((أكسيوس)) ذكر أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وتحدث عن صراع في الكواليس الدبلوماسية بين الأمريكان والإسرائيليين حول وقف إطلاق النار في غزة، والسماح للمساعدات بدخول القطاع، والذهاب إلى مفاوضات تنهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

ولو أخذنا كلام ((أكسيوس)) على محمل الجد، وصدقنا قليلاً أن ما يقوله صحيح، فمعنى ذلك أن ((الفيتو)) الأمريكي الذي يشكل الغطاء الدولي الأهم لكل مخالفات نتانياهو للقوانين والمواثيق الأممية لن يستخدم، وإسرائيل دون ((فيتو)) سيكون مصيرها عزلة ومقاطعة شبيهة بحالة جنوب أفريقيا العنصرية في الستينيات، وستقف المساعدات من الدول الغربية، وخاصة العسكرية، وإسرائيل دون تدفق الأسلحة المتطورة ستكون في موقف سيئ، فهل نصدق أن ((بايدن)) يجرؤ على فعل ذلك؟!

بالتأكيد لن نصدق، فالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة ليست علاقة ((صغير وكبير))، بل هي علاقة منافع ومصالح تفوق بايدن والحزب الديمقراطي وأي رئيس يصل إلى البيت الأبيض، فإذا كانت الإدارة الحاكمة في ذلك البيت تريد شيئاً في الوقت الحالي، فهو ليس أكثر من منح الرئيس الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية ورقة يراهن عليها، فهو طوال الأشهر الخمسة للحرب في غزة تستنزف شعبيته من قساوة نتانياهو، وهمجية حلفائه في الحكومة، ووحشية جيشه، والرأي العام الأمريكي يحمل رئيسه الجزء الأكبر من المسؤولية، ويعتبره شريكاً في التعدي على الحقوق الإنسانية لشعب غزة، ومن هنا جاء تحركه، وسربت الأخبار، وتم تأليف ((مواقف بطولية)) لا وجود لها، فلا نتانياهو رافض لرأي بايدن، ولا بايدن هدد بعدم رفع يده بالفيتو في مجلس الأمن!