«عين أصابت رونالدو»

فوز العين وتأهله المثير لنصف نهائي بطولة آسيا، حديث الشارع الرياضي على مستوى القارة، فهو تأكيد جديد على أن الفريق يسير وفق استراتيجية أعلن عنها قبل المشاركة، وهي التطلع للمنافسة في البطولة، في ظل الإمكانات التي تتوفر له، فهو أكثر أنديتنا تألقاً بالنتائج، وأكثر من مثّلنا، وتأهله رفع من رصيدنا القاري لعدد مقاعد الكرة الإماراتية، واليوم، لا بد لاتحاد الكرة وكل الهيئات الرياضية، أن تعمل سوياً من أجل مساندة الفريق وتهيئته التهيئة النفسية والمعنوية، من أجل مواصلة الانتصار، فالمباراة المرتقبة التي تتنظر ((الزعيمان))، عقب تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي، بفوزه 2 - 0 على منافسه الاتحاد في إياب دور الثمانية، ليصل إلى 28 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، وبهذا الفوز حطم فريق الهلال الرقم القياسي ((العالمي)) المسجل باسم فريق ذا نيو سينتس الويلزي، الذي تمكن في موسم 2016-2017، من تحقيق 27 فوزاً متتالياً في مختلف البطولات، وذلك بعد أن ظفر الهلال بفوزه رقم 28 توالياً في مختلف البطولات، والهلال من الأندية العريقة الكبيرة، نقدر مكانته كفريق يلعب الكرة الجميلة، كما أننا نشجع ونحب نادينا العين، حيث ستكون المواجهة حاسمة بين أفضل فريقين بغرب القارة، ونأمل أن نرى ونستمتع بالمواجهة، ونبدأ العمل الدؤوب، إذا كنا نريد تجاوز فريق بحجم الهلال، في أبريل المقبل، حيث اللقاء المرتقب، متمنياً أن يواصل ممثلنا تألقه، بعد أن أصاب تكتيك ((العين))، النجم كريستيانو رونالدو، ولم يتركه يلعب براحته.

لاحظت في مباريات بطولة آسيا تكهرب الأجواء داخل وخارج الملعب، ولعبت بعض وسائل الإعلام الحديث دوراً في توتر الأجواء، لذا، نطلب من إداريينا، مراعاة هذه الحالات، التي تكررت خاصة من نجوم كبار..! والله من وراء القصد