الشيخة هند.. رفيقةُ الدرب ونبعُ العطاء

دبيّ مدينة سعيدة برجالها ونسائها، محظوظةٌ بنمطٍ كريمٍ من الناس يقومون على رعايتها ومحبة الإنسان الساكن على ثراها، ولقد أتى على دبيٍّ حينٌ من الدهر كانت ترفل فيه في ثياب العزّ والدلال والسؤدد في عهد بانيها ومهندس نهضتها طيب الذكرى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، ذلكم القائد الذي ما زال الزمان يتعطّر بسيرته الطيبة، وما زالت دبيّ تحتضن ذكراه وبصماته احتضانَ الأميرة لفارسها، ولا تنسى رفيقة دربه في مسيرة بناء دبي طيبة الذكرى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيّان التي وصفها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في سيرته الذاتية الرائعة فقال:

((اسمها لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيّان، وظيفتها: رفيقة درب راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي على مدى أكثر من أربعة عقود))، لتكون هذه الكلمات نبراساً تهتدي به نساء الإمارات حين تستلهم سيرة ((أمّ دبيّ)) تلك المرأة الرحيمة القلب، الكريمة الخلق التي أنجبت الرجال، وأبدعت في تربية هؤلاء الفرسان.

واليوم تسعد دبيّ بفارسها الجسور وعاشقها المقدام وباني نهضتها الثانية على نمط فريد جعل منها وجهة للعالم، ومدينة تتمنى كل المدن أن ترتقي إلى مستواها الحضاري الفريد، ذلكم هو صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد الذي جعل دبي هي القسم الثالث خلوداً في الذاكرة حين ذكر: أنّ ذاكرته ستظلّ تحتفظ بثلاثة أشياء خالدة: أبي والخيل ودبيّ، وكما كانت الشيخة لطيفة بنت حمدان رفيقة درب والده الشيخ راشد بن سعيد، فها هي سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السموّ، هي رفيقة دربه منذ أكثر من أربعة عقود.

حيث اقترن بها عام 1979م، وأنجبت له السادة الفرسان من آل مكتوم، وكانت عوناً له في جميع مراحل الحياة عبر مسيرته الطويلة في بناء الدولة والارتقاء بدبيّ على وجه الخصوص، وظلّ صادق الاعتزاز بدورها الرياديّ في نهضة دبيّ والعمل الإنساني الذي يعكس طبيعتها الإنسانية المتميزة، ونالت جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني عام 2020م، فكان ذلك وساماً مستحقّاً لهذه السيدة المِعطاءة التي ورثت مجد الطيب والعطاء من آل مكتوم الكرام.

وتعزيزاً لهذا الدور الريادي لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم في العمل الخيري أطلقت بصفتها الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير خمسة ملايين وجبة من فائض الطعام تذهب إلى مستحقيها من الفقراء والجياع الذين لا يجدون ما يسدّ جوعتهم ويطفئ لهيب المسغبة في بطونهم الخاوية.

فكانت خطوة جديرة بكل التقدير في شهر الخير والمواساة في بلد الخير والعطاء والمواساة. واعتزازاً بهذه المبادرة الإنسانية المباركة، وتعبيراً عن دعمه لسموّ الشيخة كتب صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم تدوينة ثمينة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي نوّه فيها بهذه المبادرة وأشاد بالمكانة الفريدة لسموّ الشيخة هند باعتبارها رفيقةَ دربٍ لصاحب السموّ في هذه الحياة حيث قال:

((الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام بالتعاون مع 350 فندقاً ومنشأة غذائية بدبيّ، وبفريق عمل من 5000 متطوع)) لتكون هذه المبادرة تعبيراً عن حجم الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لهذا الموضوع الإنساني الذي بات يؤرّق أصحاب القلوب الحيّة والضمائر النظيفة التي تحمل هموم الإنسان المحروم.

وتحاول بكل جهدٍ نبيل الإسهام في رفع المعاناة والتخفيف من وطأة الجوع التي تفتك بملايين البشر على ظهر هذا الكوكب، الأمر الذي دفع إمارة دبي لإنشاء وقف المليار وجبة الذي يتكفّل سنويّاً بتوفير هذا العدد الهائل من الوجبات من أجل التخفيف من غائلة الجوع ونكبة الفقر والحاجة، فكان عدد المستفيدين من نشاط بنك الإمارات منذ إنشائه خمسة وثلاثين مليون شخص، ليكون ذلك وجهاً من وجوه العطاء الإنساني الذي تتمتع به هذه الدولة الكريمة منذ نشأتها إلى يوم الناس هذا.

وبمشاعر الإنسان الكبير والقائد المُلهم ختم صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد هذه التدوينة بالإشادة بالشخصية الإنسانية لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم قائلاً: ((الشيخة هند قدوة في العطاء، ورفيقتي في درب الخير، ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع))، لتكون هذه الكلمات هي خير وسام تتقلّده هذه السيدة الشريفة من لدن صاحب السموّ الذي يعرف قدرها، ويثمّن دورها كقدوة قيادية للعمل الإنساني في وطننا الحبيب.