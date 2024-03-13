«تليجرام»: 900 مليون مستخدم وربحية قريبة وتقييم لطرح عام أولي

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلات المشفرة، ((تليجرام)) إن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 900 مليون مستخدم، فيما يشارف التطبيق على تحقيق أرباح، وتقترب الشركة من إدراج محتمل في سوق الأسهم.

وقال دوروف لصحيفة فاينانشال تايمز، إن تطبيق ((تليجرام))، الذي يتخذ من دبي مقراً له، حقق تقدماً كبيراً ليصبح واحداً من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم، وبات يحقق إيرادات بـ ((مئات الملايين من الدولارات)) بعد إضافة الإعلانات وخدمات الاشتراك المميز قبل عامين.

وتحدث مؤسس التطبيق، الروسي المولد، خلال أول مقابلة له منذ عام 2017 قائلاً ((نأمل تحقيق أرباح العام المقبل، إن لم يكن هذا العام. وأوضح أن المنصة لديها 900 مليون مستخدم نشط شهرياً، مقارنة بـ 500 مليون في بداية عام 2021)).

وأضاف دوروف، الذي يملك تطبيق ((تليجرام)) كلياً، أن الشركة قد حصلت على تقييمات تزيد على 30 مليار دولارمن مستثمرين محتملين، بما في ذلك صناديق التكنولوجيا العالمية التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناضجة، إلا أن دوروف استبعد عملية بيع المنصة، بينما يدرس إجراء طرح عام أولي في المستقبل.

وأوضح: ((السبب الرئيسي الذي قادنا إلى البدء في تحقيق إيرادات هو الرغبة في البقاء مستقلين.. وبشكل عام، ندرك مدى أهمية الاكتتاب العام كوسيلة لتعزيز فرص الاستفادة من قيمة تليجرام)).

وكانت الشركة يوماً ما موطناً، إلى حد كبير، لمجتمع العملات المشفرة الحر، ولديها نحو 50 موظفاً فقط يعملون بدوام كامل، وزادت شعبيتها على مدار السنوات القليلة الماضية لتصبح أداة اتصال مهمة للحكومات والمسؤولين على مستوى العالم، إلى جانب كونها شريان حياة في مناطق الصراع.

في الوقت نفسه، حذر الباحثون من أن المنصة، التي تخضع لإشراف ضعيف، يمكن أن تمثل بؤرة للأنشطة الإجرامية، فضلاً عن المحتوى المتطرف أو الإرهابي والمعلومات المضللة.

وألمح نقاد إلى أن الكرملين قد يكون له صلات أو نفوذ على ((تليجرام))، لكن دوروف رفض هذا الادعاء، ووصفه بأنه ((غير دقيق)). وأطلق على دوروف لقب ((مارك زوكربيرغ الروسي))، بعد مشاركته في تأسيس ((في كونتاكتي))، أشهر شبكة تواصل اجتماعي بالبلاد في موطنه سانت بطرسبرج عام 2007.

ويُعرف دوروف بأنه مدافع عن حرية التعبير، وقد أسس ((تليجرام)) في عام 2013 مع شقيقه. وبحسب ما يقول فإنه فر من روسيا بعد عام واحد، إثر رفضه مشاركة بيانات بعض المستخدمين الأوكرانيين على تطبيق ((في كونتاكتي)) مع وكالة الأمن الروسية.

وأضاف إنه باع حصته بالإكراه في التطبيق لفئة الأوليغارشية الموالية للكرملين مقابل 300 مليون دولار. وصرح شخصان مطلعان على الأمر، بأن تطبيق ((تليجرام)) ربما يسعى إلى الإدراج في الولايات المتحدة بمجرد أن تحقق الشركة الربحية وتكون ظروف السوق مواتية. ورفض دوروف الكشف عن الجدول الزمني أو المكان المحتمل، موضحاً أن ((تليجرام)) قد ((درست عدة خيارات)).

وجمعت ((تليجرام)) قرابة ملياري دولار من التمويل بالدين، عن طريق طرح سندات بقيمة مليار دولار في 2021، إضافة إلى إصدارات أخرى بقيمة 750 مليون دولار في العام نفسه، ونحو 270 مليون دولار العام الماضي. وسيتمكن حاملو السندات من تحويل الدين غير المضمون إلى أسهم بخصم يتراوح بين 10 - 20% من سعر الطرح العام لـ ((تليجرام)) إذا تم طرح الأسهم قبل نهاية مارس 2026، وسيكون بمثابة حافز للشركة للقيام بالطرح قبل ذلك التاريخ.

وفي حالة الطرح العام للشركة، قال ((دوروف)) إن ((تليجرام)) ستنظر في بيع مخصصات من الأسهم للمستخدمين الأوفياء، على غرار ((ريديت)) التي أعلنت مؤخراً أنها ستخصص جزءاً من أسهمها لصغار المستثمرين قبل إدراجها في نيويورك مع بداية شهر مارس.

وأوضح دوروف أنه تلقى اهتماماً بتنفيذ زيادة أصغر في الأسهم. وقال ((ستظل هناك إمكانية لذلك إذا أردنا جمع الأموال، على سبيل المثال، لتمويل طموحاتنا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي))، مضيفاً أن الشركة استكشفت إمكانية تقديم روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتحليل من ((سينسور تاور))، يتمتع تطبيق المراسلة المنافس ((واتساب))، المملوك لشركة ((ميتا))، بـ 1.8 مليار مستخدم نشط شهرياً، بينما لدى تطبيق التواصل المشفر ((سيجنال)) 30 مليون مستخدم حتى فبراير 2024، رغم أن هذه البيانات تغطي فقط استخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

وفيما يخص النفقات السنوية، أفاد ((دوروف)) بأنها كانت دون 70 سنتاً لكل مستخدم شهرياً. وكجزء من جهوده لتحقيق إيرادات، اختبر ((تليجرام)) الإعلانات في بعض المناطق، وفرض حدا أدنى للإنفاق يتراوح بين مليون و10 ملايين يورو لكل مسوق أو وكالة.

وخلال العام الجاري تخطط الشركة لتوسيع العرض عالمياً ليشمل المعلنين الصغار باستخدام أنظمة آلية. وستقوم الشركة هذا الشهر بتقديم تقاسم الإيرادات مع المبدعين الذين يديرون قنواتها، وتعهدت لهم بخفض 50% من أموال التسويق. إضافة إلى ذلك، ستقوم بتقديم حسابات تجارية وخاصية ((الاكتشاف الاجتماعي))، التي ستساعد المستخدمين على مقابلة أو مواعدة أشخاص بالقرب منهم، وفقاً لما ذكره ((دوروف)).

ويتناقض عرض ((تليجرام)) للحصول على أموال الإعلانات سمعته كمنصة متمردة تتبع نهج عدم التدخل في الإشراف.

وفي هذا الشأن، قال ((دوروف)) إن ((تليجرام)) يخطط لتحسين عمليات الإِشراف هذا العام في ظل إجراء العديد من الانتخابات حول العالم و((تطبيق آليات متعلقة بالذكاء الاصطناعي للتصدي للمشكلات المحتملة)).

ولكن دوروف يقول: ((ما لم يتجاوز المستخدمون الخطوط الحمراء، لا أعتقد أنه يجب علينا مراقبة الطريقة التي يعبرون بها عن أنفسهم، فأنا أؤمن بالمنافسة في الأفكار، وأعتقد أن أي فكرة يجب طرحها.. وإلا، قد ننزلق بسرعة نحو النزعة الاستبدادية)).

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