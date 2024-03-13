جنوب أفريقيا تحقق في مقتل 3 رهبان مصريين

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا فتح تحقيق في ملابسات قتل 3 رهبان مصريين بكنيسة بمدينة كالينان جنوبي البلاد، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، فيما أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع والسفارة المصرية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل الرهبان المصريين.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا، الكولونيل ديماكاتسو نفهوهولي، إن السلطات تحقق في سقوط 3 رهبان في كنيسة ببلدة كالينان قرب بريتوريا.

وأضاف، في بيان، أن الثلاثة قتلوا طعناً، بينما قال شخص رابع نجا من الحادث، إنه ضُرب بقضيب معدني قبل أن يفر ويختبئ.

وتابع: ((الدافع وراء القتل لا يزال مجهولاً في هذه المرحلة))، مضيفاً أن المشتبه بهم ((غادروا الموقع على ما يبدو بدون أخذ أي أشياء ذات قيمة)).

وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا على فيسبوك عن ((حزنها البالغ إزاء الحادث المأساوي))، ووصفت الهجوم بأنه ((إجرامي)).

في الأثناء، أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع والسفارة المصرية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل 3 من الرهبان المصريين.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن سفير مصر في بريتوريا، أحمد الفاضلي، وأعضاء السفارة، انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وسجلت جنوب أفريقيا ما يقرب من 84 جريمة قتل يومياً، في الفترة الممتدة بين أكتوبر إلى ديسمبر 2023، بحسب الشرطة.

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