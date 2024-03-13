الصومال.. غارة أمريكية تقتل 3 من «حركة الشباب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية.
وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، ((أفريكوم)) إنها نفذت غارة جوية ((للدفاع عن النفس)) ضد حركة الشباب الإرهابية بناء على طلب الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وأضافت أفريكوم أن التقييم الأولي بعد الضربة يشير إلى أنه لم يصب أي مدني بأذى نتيجة الضربة التي وقعت في محيط ((أوغنجي)) في إقليم شبيلي السفلى على بعد حوالي 71 كيلومتراً (44 ميلاً) جنوب غرب مقديشو. وهذه هي الغارة الجوية الخامسة التي ينفذها الجيش الأمريكي في الصومال هذا العام.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13032024000110011019ID1107974691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.