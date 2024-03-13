الصومال.. غارة أمريكية تقتل 3 من «حركة الشباب»

أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، ((أفريكوم)) إنها نفذت غارة جوية ((للدفاع عن النفس)) ضد حركة الشباب الإرهابية بناء على طلب الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأضافت أفريكوم أن التقييم الأولي بعد الضربة يشير إلى أنه لم يصب أي مدني بأذى نتيجة الضربة التي وقعت في محيط ((أوغنجي)) في إقليم شبيلي السفلى على بعد حوالي 71 كيلومتراً (44 ميلاً) جنوب غرب مقديشو. وهذه هي الغارة الجوية الخامسة التي ينفذها الجيش الأمريكي في الصومال هذا العام.

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