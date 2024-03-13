نيران «التحالف» تدمر مسيرات حوثية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس، أنها، وبالتعاون مع ((سفينة للتحالف))، دمرت نظامين جويين مسيرين تم إطلاقهما من مناطق في اليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، فيما أطلقت فرقاطة يونانية تشارك في المهمة الأوروبية للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ((طلقة مدفع)) على طائرتين مسيرتين في خليج عدن أمس.

وذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية: ((تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية)). وقالت أيضاً إن المسلحين الحوثيين ((أطلقوا صاروخاً باليستيا قصير المدى)) من اليمن باتجاه المدمرة ((يو إس إس لابون)) في البحر الأحمر. وأضافت أن ((الصاروخ لم يؤثر في السفينة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار)).

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع اليونانية، في بيان مقتضب، أن ((الفرقاطة هيدرا، في إطار المهمّة أسبيدس (الأوروبية)، أطلقت طلقة مدفع على طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية)). لكن الفرقاطة واصلت مهمتها بشكل طبيعي، بحسب المصدر نفسه.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أثينا أنها استهدفت طائرات مسيرة في البحر الأحمر منذ إرسال هذه الفرقاطة الشهر الماضي.

وكانت الفرقاطة هايدرا ترافق سفينة تجارية في إطار العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ((أسبيدس)) التي ترمي إلى حماية السفن التجارية من الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون في اليمن. ويقع مركز قيادة المهمة في مدينة لاريسا بوسط اليونان.

ضمن التحالف

وتشارك اليونان في التحالف العسكري الدولي في البحر الأحمر لمنع هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وقال مسؤول في هيئة أركان الدفاع اليونانية إن سفينة عسكرية يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أطلقت النار على الطائرتين المسيرتين ودفعتهما إلى التراجع.

وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أكد في ديسمبر أن بلاده لديها ((مصلحة أساسية)) في مواجهة ((تهديد هائل)) يستهدف النقل البحري العالمي.

وبدأت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، التي يطلق عليها اسم (أسبيدس)، في فبراير، للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيس من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إنها تفعل ذلك رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة. وتشارك اليونان بفرقاطة في هذه المهمة.

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