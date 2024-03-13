جنوب أفريقيا تقرر اعتقال مواطنيها المنضمين إلى الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، خلال حوار المؤتمر الوطني الأفريقي حول تضامن جنوب أفريقيا مع فلسطين، أنه سيتم اعتقال مواطني جنوب أفريقيا، الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، فور عودتهم إلى البلاد.

ونقل موقع ((سكاي نيوز)) عن باندور قولها: ((لقد أصدرت بالفعل بياناً ننبه فيه أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا والذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفه، نحن مستعدون.. عندما تعودون إلى الوطن، سوف نقوم باعتقالكم))، وهو أمر دفع إلى تصفيق حاد من قبل الحشد الذي كان يستمع لكلمتها.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا حذرت في ديسمبر المنصرم، من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل. وقالت وزارة الخارجية إنها ((تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب أفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك)).

وأكدت الوزارة أن: ((مثل هذه الأفعال يمكن أن تسهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا)).

وأوضحت باندور أن دعم حكومتها للفلسطينيين لا علاقة له بالانتخابات المقبلة. وأضافت: ((لم نلتقِ بالشعب الفلسطيني في الثامن من أكتوبر، لقد كنا معاً في النضال منذ عقود عديدة))، حسب صحيفة ((إسرائيل ناشيونال نيوز)).

وأضافت وزيرة الخارجية بجنوب أفريقيا: ((لقد قام شعب فلسطين بتدريب ((مقاتلي الحرية)) في حركة التحرير. هذه علاقة بين المناضلين من أجل الحرية، بين الناشطين، بين أمم تشترك في تاريخ. تاريخ من النضال من أجل العدالة والحرية)).

وتأتي تصريحات باندور في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وسط الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية.

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