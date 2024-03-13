بن غفير يدعو لتكريم قاتل طفل فلسطيني

دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس، عن شرطي إسرائيلي قتل طفلاً فلسطينياً عمره 13 عاماً في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية، أمس، معتبراً أنه ((يجب أن يحصل على مكافأة)).

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن بن غفير قوله للصحافيين إنه وصل إلى مركز التحقيق، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي، الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته. وأضاف: ((إنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، الشرطي البطل فعل ما نتوقعه منه)). وتابع ((سأعمل على منحه شهادة تقدير.. يجب أن يحصل على مكافأة، وليس تحقيقاً)).

وأظهر مقطع فيديو تم تناقله على شبكات التواصل الاجتماعي الطفل رامي الحلحولي (13 عاماً) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادث.

وأمس، قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، ثلاثة فلسطينيين في حوادث منفصلة، بينهم مراهق أصاب إسرائيليين اثنين قرب حاجز عسكري في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل مصطفى الوهادنة (17 عاماً) من بيت لحم عقب تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة إسرائيليين قرب حاجز عسكري غرب مدينة بيت جالا.

وفي سياق آخر لقي فلسطينيان اثنان آخران حتفيهما في عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية فجر أمس، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: ((إن شاباً فلسطينياً وطفلاً قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمته لجنين)).

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