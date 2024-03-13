إسرائيل تغتال عنصراً بارزاً لـ«حماس» بلبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل هادي علي مصطفى العضو في حركة ((حماس)) بجنوب لبنان أمس، فيما لقي سوري حتفه كان يمر بالمكان على دراجة نارية، في وقت تزداد الجبهة الشمالية لإسرائيل سخونة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن مصطفى الذي استهدف في مدينة صور اللبنانية كان عضواً ((بارزاً)) في حركة ((حماس))، وكان مسؤولاً عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف أنحاء العالم.

واستهدفت إسرائيل قبل ظهر أمس، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، سيارة في محيط مدينة صور، قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل فلسطيني داخل السيارة، وسوري كان على متن دراجة نارية، صودف مروره لحظة الاعتداء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مصطفى عمل بتوجيه من قيادي آخر في ((حماس))، كان ضمن الكوادر الستة، الذين قتلوا في الثاني من يناير، إلى جانب نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، جراء ضربة إسرائيلية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي موقع الاستهداف شوهدت سيارة مدمرة لم يبق منها إلا هيكلها الحديدي، بعد إخماد نيران اندلعت فيها، في وقت عَمِل مسعفون على جمع أشلاء من المكان.

وتأتي الضربة غداة تبادل للقصف بين ((حزب الله)) وإسرائيل، التي شنت غارات على منطقة بعلبك، قالت إنها استهدفت مقري قيادة لـ((حزب الله))، وأسفرت عن مقتل مقاتلين، نعاهما حزب الله.

وأعلن ((حزب الله)) من جهته استهداف مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل بأكثر من مئة صاروخ.

وأعلن الحزب، أمس، استهداف ‏ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ من طراز فلق، ثم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار في بيان ثالث إلى أنه تم التصدي ‌‏لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدودية، ما اضطرها إلى التراجع والعودة جنوباً.‌‌‌

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