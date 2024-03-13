ليبيا تغادر مربع الإرهاب والدبيبة والجيش يرحبان

غادرت ليبيا مربع الإرهاب وفق القائمة السنوية الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي والخاصة بالدول الأكثر تضرراً بفعل العمليات الإرهابية ضمن مؤشر الإرهاب العالمي للعام الحالي.

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتحول بلاده، لأول مرة منذ سنوات، إلى مراتب أقل خطورة في الدول المتأثرة بالإرهاب.

وقال الدبيبة إن انتقال ليبيا من ترتيب متقدم في الدول المتأثرة بالإرهاب إلى مراتب أقل خطورة لأول مرة منذ سنوات بحسب تقرير المعهد الدولي للاقتصاد والسلام لعام 2024 هو مؤشر على استعادة الأمن وتعزيز مؤشرات الاطمئنان في عموم البلاد، وفق تقديره. وأضاف: ((نعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار في بلدنا رغم التحديات، وأتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر تدوير عجلة التنمية وإعادة الحياة في مناحيها كافة)).

كما رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بنتائج التقرير، وجددت التحية لكافة جنودها وضباطها المرابطين في مختلف مواقعهم وللجرحى.

وتراجعت ليبيا التي كانت مصنفة باللون الأحمر القاتم في التقرير إلى المرتبة 39 على اللون الأصفر مسجلة أفضل تحسن بين دول المنطقة منذ العام 2011.

,يراهن الليبيون على الاستفادة من شهر رمضان في تحقيق خطوات نحو الحل السياسي، فيما تسعى أطراف إقليمية ودولية لجمع الفرقاء على مائدة الحوار خلال النصف الثاني من شهر رمضان وذلك من خلال إحياء المبادرة التي كان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أطلقها في نوفمبر الماضي.

وبعد أن رجح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل حكومة جديدة خلال شهر رمضان، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء لدى ليبيا، القادة الليبيين إلى استغلال الشهر المبارك، لتنحية الخلافات جانباً، وإحراز تقدم في المصالحة الوطنية.

وحثت البعثة الأوروبية في بيان، جميع الأطراف على العمل بروح الشهر الفضيل، وطالبت القادة الليبيين بقبول دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، للاجتماع دون مزيد من التأخير، والمضي قدماً نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

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