قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مستودع لـ«أونروا» برفح

تعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) وهي تحاول أداء دورها في قطاع غزة، في ظل حرب قاسية، وبعد أن قررت دول عديدة وقف تمويل الوكالة أعلنت الوكالة مقتل أحد موظفيها وجرح آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف أحد مستودعاتها في رفح، فيما تشير ((أونروا)) إلى حصيلة مروعة من الأطفال في غزة.

وقالت الوكالة في بيان ((قتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا، وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزاً لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة)).

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الوكالة: إن مستودعاً لتوزيع الدقيق تابعاً للوكالة تعرض للقصف في رفح. وأوضحت أن ((الأونروا تستخدم هذا المرفق لتوزيع المواد الغذائية، التي تشتد الحاجة إليها، وغيرها من المواد المنقذة للحياة على النازحين في جنوب غزة)).

وقال برنامج الأغذية العالمي: ((إن شمال غزة على شفا المجاعة، ويحتاج إلى توصيل المساعدات كل يوم. ودلالة على تدهور الوضع الإنساني سجلت وزارة الصحة 27 وفاة، بسبب سوء التغذية والجفاف، معظمهم من الأطفال، مرجحة أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير)).

حرب قاسية

وتستمر الحرب بلا هوادة في القطاع، حيث شن الجيش الإسرائيلي وفق مكتب إعلام ((حماس)) خلال 24 ساعة أكثر من خمسين غارة جوية، وعمليات قصف في مختلف أنحاء القطاع، ولا سيما في الشمال الذي يصعب الوصول إليه.

وقال الدفاع المدني إن الجيش نسف عمارات وأبراجاً سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، حيث اعتقل العشرات، وبينهم أطفال.

وأحصت وزارة الصحة بغزة مقتل 88 شخصاً على الأقل خلال 24 ساعة، فيما ((ما زال العشرات تحت الأنقاض))، وأشارت إلى غارات أوقعت قتلى في مدينة غزة حتى في وقت السحور، وقالت في بيان، إن حصيلة الحرب إلى 31272 قتيلاً، و73024 جريحاً، مشيرة إلى أن 72 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وندّد المفوض العام لـ((الأونروا)) بما وصفها بـ((حرب على الأطفال)). وكتب فيليب لازاريني على منصة ((إكس)) إنه: ((أمر صادم. عدد الأطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم))، متحدثاً عن مقتل 12 ألف طفل. وأضاف لازاريني: ((هذه حرب على الأطفال، حرب تشن على مستقبل الأطفال)).

وقف دائم

ويستعد مسؤولون أمريكيون لاحتمال تحول التعليق المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ((أونروا)) إلى وقف نهائي، بسبب موقف الكونغرس، وذلك رغم إصرار إدارة الرئيس جو بايدن على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمل الإنساني، الذي تقوم به الوكالة.

وعلقت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 12 دولة، تمويل الـ((أونروا)) في يناير بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في الهجوم، الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

والولايات المتحدة أكبر المانحين للأونروا بدعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنوياً.

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