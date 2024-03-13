بوتين: مستعدون لاستخدام السلاح النووي إذا تعرضت روسيا للخطر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ((مستعدة عسكرياً وفنياً لاستخدام السلاح النووي إذا تعرضت روسيا لأي خطر))، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يرى شيئاً يدفع في هذا الاتجاه في الوقت الحالي، في وقت قال مصدر أوكراني إن جهاز الأمن الأوكراني شن هجمات بطائرات مسيرة على ثلاث مصاف روسية للنفط في ريازان وكستوفو وكيريشي في إطار استراتيجية تهدف للحد من الإمكانات الاقتصادية لروسيا.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ((مستعدة عسكرياً وفنياً لاستخدام السلاح النووي إذا تعرضت روسيا لأي خطر))، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يرى شيئاً يدفع في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

وأضاف بوتين: ((الأسلحة موجودة من أجل استخدامها، لكن لدينا مبادئنا الخاصة))، متابعاً: ((إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية، فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه. ليس هذا ضرورياً... ما زلنا بحاجة إلى التفكير في الأمر، لكنني لا أستبعد أن نفعل الشيء نفسه)).

وقال بوتين: ((إذا دخلت قوات أمريكية إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة)). وفي الوقت نفسه، أبدى بوتين استعداداً روسياً لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، ((شريطة أن تستند إلى الحقائق، وليس إلى الأقاويل الغربية)).

وعما يسمى ((اتفاق شرف)) مع الغرب، أكد بوتين أن بلاده لا تثق في أحد، وتريد ضمانات موقعة من دول الغرب، قبل أي مفاوضات في أوكرانيا، ((والتي يجب أن تتم على أساس الواقع الميداني الحالي، وليس على أساس الرغبات بعد استخدام العقاقير النفسية))، كما قال.

أضاف بوتين: ((هل نحن مستعدون للمفاوضات؟ نعم، نحن مستعدون، ولكن فقط للمفاوضات، وليس على أساس بعض الرغبات بعد استخدام مؤثرات عقلية، ولكن على أساس الحقائق التي تطورت على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، على الأرض)).

وذكر مصدر أوكراني أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت خلال الليل هجومين بمسيرات على قاعدة جوية روسية في بوتورلينوفكا ومطار عسكري في منطقة فورونيغ.

وقال مسؤولون، إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على عدة مناطق روسية لليلة الثانية على التوالي، وجرى تدمير أكثر من 30 مسيرة في الجو فوق منطقة فورونيغ.

وقال ألكسندر غوسيف، حاكم فورونيغ المتاخمة لأوكرانيا عبر تطبيق تيليغرام إن ((خطر التعرض لهجمات بمسيرات لا يزال قائماً)).

وفي منطقة بيلغورود، أدى تساقط حطام مسيرات إلى إلحاق أضرار بخط إمدادات للغاز في إحدى القرى وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى أخرى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سلطات روسية محلية، القول إن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى جهاز الأمن الاتحادي في مدينة بيلغورود الروسية، أمس. وقالت، إنه لم يُسجل وقوع إصابات جراء الهجوم، إلا أن المبنى تعرض لأضرار.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود، المتاخمة هي الأخرى لأوكرانيا على تطبيق تيليغرام إنه ((لا توجد إصابات)). وذكر غلادكوف أن أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا دُمرت فوق المنطقة وأن عدداً من المنازل تعرض لأضرار في بلدة غوبكين. وأضاف أن قوات أوكرانية أطلقت النار على بلدة شبيكينو، مما أدى إلى إصابة شخص وتدمير خط كهرباء فيها وفي القرى المجاورة.

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