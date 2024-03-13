مدفع الإفطار صوت الفرح بإتمام الصيام

((اللهم لكَ صُمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثَبُت الأجر إن شاء الله)).

تصدح المساجد بدعاء الإفطار ما إن يدوي مدفع رمضان، ومن ثم يفطر الصائمون على ثلاث تمرات، فيستقبلون القبلة استعداداً لصلاة المغرب. وفي الوقت ذاته يطلق طفل في نحو الثامنة من العمر، صيحة فرح ابتهاجاً بالمدفع، وهو بصحبة والده في المسجد فيعاتبه أبوه الذي جاء به للصلاة: ((نحن في مسجد))، فيسكت الصغير، وعلى محياه ترتسم علامات الخجل، فيربت أبوه على ظهره.

ويعد مدفع الإفطار من التقاليد الإماراتية الأصيلة، ويرجع تاريخه على الأرجح إلى نهايات القرن التاسع عشر، أو بدايات القرن العشرين، إذ انتقل من مصر في فترة الدولة العثمانية، إلى الشام فالعراق فالخليج.

ويعد مدفع رمضان من عناصر الجذب السياحي في الشهر الفضيل، وتحرص محطات التلفزيون المحلية، على نقل مراسم إطلاقه من مواقع شهيرة في إمارة دبي، مثل برج خليفة ومصلى العيد في المنخول والبراحة، كما يتجمع السياح الأجانب في فورت آيلاند في مدينة جميرا، لمتابعة هذا التقليد التراثي، وكذلك في إمارات الدولة الأخرى، حيث يعد مدفع الإفطار جزءاً أصيلاً وتقليداً مهماً يحرص الجميع على إحيائه.

والعام الماضي، كشفت وزارة الدفاع، ممثلةً في قيادة الوحدات المساندة، عن إحياء تقليد مدفع الإفطار، في أبوظبي والعين والظفرة إضافة إلى إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، في حين أعلنت شرطة الشارقة تخصيص 4 مواقع في الإمارة لإطلاق المدفع.

ويوجد المدفع في أبوظبي عند جامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، وحديقة أم الإمارات في منطقة المشرف، فضلاً عن مواقف فورمولا في الشهامة.

ويقول يعقوب الحمادي، وهو من سكان الشارقة: المدفع أصبح تقليداً تراثياً اليوم، ولكنه كان قبل نحو نصف قرن، حين لم نكن نعرف الهواتف المحمولة والساعات الذكية، الوسيلة التي نعرف بها أن موعد الإفطار قد حان.

ويضيف: من الجميل أن يهتم المسؤولون بإحياء هذا التقليد، نحن في زمان تتسارع فيه المستحدثات، وعلينا أن نهتم بتعريف النشء بالعادات والتقاليد الجميلة لمجتمعنا العربي المسلم.