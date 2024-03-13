الصيام فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة

أكدت آية سرحال المتخصصة في التغذية بالمستشفى الأمريكي في دبي أن لصيام شهر رمضان الفضيل فوائد صحية عدة.

وأبرزها إنقاص الوزن لمن يعانون السمنة، وزيادة هرمون النمو المسؤول عن بناء الأنسجة والخلايا وعدم الشيخوخة، وتنشيط الالتهام الذاتي لخلايا الجسم، واستخدم الجسم الدهون والكربوهيدرات المخزنة في الكبد والعضلات لتوفير الطاقة من الأطعمة التي يتم تناولها ليلاً، في حين تحافظ الكلى على أكبر قدر ممكن من الماء عن طريق تقليل الكمية المفقودة في البول.

وأضافت إن من الفوائد أيضاً أن الصيام يقلل الدهون في الجسم الذي يُحوّل مصدر طاقته من الجلوكوز إلى الأحماض الدهنية، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة الخفيفة في أثناء الصيام.

وأن ((الترطيب)) المفتاح لفقدان الوزن عن طريق شرب كميات كافية من الماء (8 أكواب على الأقل)، واستهلاك الأطعمة المرطبة أو التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الحساء والخضراوات والفواكه؛ كالخيار والخس والطماطم والبطيخ في وجبتي السحور والإفطار.

وأشارت أيضا إلى أنه يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التعرق، ولذلك من المهم شرب السوائل لتعويض ما تفقده في اليوم، وتجنب المشروبات الغازية السكرية لأنها تضيف نسبة كبيرة من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي، وضرورة تناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة، إذ يكمن سر فقدان الوزن في رمضان، في تناول وجبات معتدلة من دون الإفراط في تناول الطعام.

وتشمل هذه الوجبات تناول ثلاث تمرات للإفطار، لأن التمر غني بالألياف، كما أنه مصدر سريع للسكر الذي يحتاجه الجسم بعد الصيام، وتناول الكثير من الخضار لتوفير الفيتامينات والعناصر الغذائية الحيوية، مع اختيار الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف، وتناول قدر معتدل من اللحوم أو الأسماك أو الدجاج للحصول على البروتين الصحي.

وعدم تفويت وجبة السحور والتأكد من أنها قليلة الملح لتجنب الشعور بالعطش في اليوم التالي، وأن تشتمل على الكربوهيدرات المعقدة كخبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض المكرر، وأن تحتوي على مصدر جيد للبروتين مثل اللبن أو الجبن أو البيض، فسيضمن هذا المزيج الحصول على مستوى ثابت من الجلوكوز في الدم حتى لا يشعر الصائم بالجوع في اليوم التالي.

وأفادت آية بأنه من الضرورة تجنب تناول الكثير من الحلويات بعد وجبة الإفطار، وينصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء، مثل البطيخ أو أي فاكهة موسمية أخرى كالخوخ، والحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون، والأطعمة المصنوعة من المعجنات، مع تجنب القلي.

واستخدام طرائق أخرى للطهي، مثل التبخير والغلي والطهو في الصلصات الطبيعية، مؤكدة ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية 30 دقيقة، بممارسة بعض التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل مثل تمارين الضغط، وتمارين البطن، وتمارين القرفصاء.