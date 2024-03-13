Thursday, 14 March 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أقدم ملعقة في دبي بموقع جميرا

3/13/2024 7:20:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت أعمال التنقيب المختلفة في موقع جميرا عن ملعقة برونزية مقبضها مزيّن بالورود، تبدو في حجمها بحجم ملعقة الحلوى بمقاييس اليوم، أي ليست بحجم ملعقة الطعام أو الشاي الصغيرة، لتبقى الملعقة بعد اكتشافها أقدم ملعقة في دبي حتى الآن.

والملعقة عبارة عن إناء صغير الحجم، بمقبض، ولأن الملعقة في تاريخ الشعوب ومن حيث الاستخدام توضع على المائدة بهدف نقل الطعام من الإناء إلى الفم مباشرة، أصبحت الملعقة الوسيط بين المائدة والمتناول كجزء من إعداد المكان.

استخدم العالم قديماً الملعقة للحساء، مثل كل الحضارات الأخرى، وأما النظريات المحتملة حول هذه القطعة بعد إيجادها، فإنها غالباً كانت مستخدمة في بيت الوالي المكتشف في الموقع الأثري في جميرا، أو من استخدامات ((الخان)) أي الفندق، وربما أيضاً لبيوت علية القوم في الموقع نفسه.

وأما لماذا ليست من الخشب أو الخزف، فللبرونز قديماً أهميته لفوائده الصحية، فالأواني المصنوعة من البرونز تحسن عملية الهضم، وتعزز المناعة، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى تعليب.

وأما العيب الوحيد في البرونز، فهو الطبقة الخضراء التي من الممكن أن تتشكل عليه بسبب تعرضه الطويل للرطوبة، لكن تبقى الأواني البرونزية آمنة أكثر من الأدوات الأخرى المصنوعة من النحاس أو الحديد أو الألمنيوم.

MENAFN13032024000110011019ID1107974679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث