أقدم ملعقة في دبي بموقع جميرا

كشفت أعمال التنقيب المختلفة في موقع جميرا عن ملعقة برونزية مقبضها مزيّن بالورود، تبدو في حجمها بحجم ملعقة الحلوى بمقاييس اليوم، أي ليست بحجم ملعقة الطعام أو الشاي الصغيرة، لتبقى الملعقة بعد اكتشافها أقدم ملعقة في دبي حتى الآن.

والملعقة عبارة عن إناء صغير الحجم، بمقبض، ولأن الملعقة في تاريخ الشعوب ومن حيث الاستخدام توضع على المائدة بهدف نقل الطعام من الإناء إلى الفم مباشرة، أصبحت الملعقة الوسيط بين المائدة والمتناول كجزء من إعداد المكان.

استخدم العالم قديماً الملعقة للحساء، مثل كل الحضارات الأخرى، وأما النظريات المحتملة حول هذه القطعة بعد إيجادها، فإنها غالباً كانت مستخدمة في بيت الوالي المكتشف في الموقع الأثري في جميرا، أو من استخدامات ((الخان)) أي الفندق، وربما أيضاً لبيوت علية القوم في الموقع نفسه.

وأما لماذا ليست من الخشب أو الخزف، فللبرونز قديماً أهميته لفوائده الصحية، فالأواني المصنوعة من البرونز تحسن عملية الهضم، وتعزز المناعة، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى تعليب.

وأما العيب الوحيد في البرونز، فهو الطبقة الخضراء التي من الممكن أن تتشكل عليه بسبب تعرضه الطويل للرطوبة، لكن تبقى الأواني البرونزية آمنة أكثر من الأدوات الأخرى المصنوعة من النحاس أو الحديد أو الألمنيوم.