نموذج وطني للبيوت الذكية وأحياء بلا نفايات في أبوظبي

ترتبط الخطة المئوية البيئية 2071 التي تقودها هيئة البيئة بأبوظبي بالتعاون مع شركائها ضمن محور ((اقتصاد دائري نحو صفر نفايات))، بتعزيز الجهود في إدارة النفايات والأنماط المستدامة من خلال مشاريع مستقبلية تقوم على ابتكار أحياء ومبانٍ مجهزة بالشبكات والتكنولوجيا اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون.

وتحويل الخطوات إلى طاقة، وتطبيق معايير خضراء، ونموذج إماراتي للبيوت الذكية الصديقة للبيئة التي يتم تصميمها وبناؤها بمراعاة الطبيعة ومن مواد قابلة لإعادة التدوير، وتجهيزها بالتكنولوجيا التي تضمن إعادة التدوير المنزلي وفصل ونقل النفايات الذكي، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الزراعة والاستقلال في إنتاج الطاقة.

ويأتي ذلك في إطار سعي إمارة أبوظبي لرسم خارطة مستدامة ووضع الأسس لرحلة الخمسين عاماً المقبلة، لتكون الإمارة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة، وتعزيز مكانتها في المجال البيئي، وفق رؤية حكومية وتضافر مؤسسي بناء وملهم.

كما تشتمل المشاريع المستقبلية على تعزيز إدارة النفايات من خلال تبني تكنولوجيا وبرامج وتسخير الإبداع لاستخدام نظام متقدم وبنية تحتية مبتكرة لأتمتة فصل النفايات وتوجيهها باستخدام الذكاء الاصطناعي لمحطات التدوير أو التصنيع المناسبة.

واستخدام منظومة ذكية تتضمن التكنولوجيا الفضائية العالية الدقة لتحديد النفايات في البيئات البحرية والبرية والجوية، عطفاً على تعيين أسطول روبوتات للتنظيف الفوري لضمان مدينة خالية من النفايات، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة ذات سعة هائلة تتعدد استخداماتها لتوليد الكهرباء والتبريد وتشغيل مختلف الأنشطة الصناعية وإنتاج الهيدروجين وغيرها من الاستخدامات.

تحفيز

ويعتبر الفكر الدائري المتمثل في وقف ممارسات الإنتاج والاستهلاك ذات الاتجاه الواحد، أحد أهم المشاريع المستقبلية لمحور ((اقتصاد دائري نحو صفر نفايات))، من خلال تطبيق ودعم ممارسات الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي في الأعمال والاستثمار والصناعة ورفع المعرفة لدى المستثمرين ورواد الأعمال والمنتجين بمردوده الإيجابي، وبكيفية تصميم وصنع واستخدام المواد والمنتجات والنفايات .

ضمن حلقة مغلقة، وتحفيز السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات لضمان الاستفادة القصوى من النفايات والمواد من خلال إعادة التدوير الذاتي، وتوليد الطاقة التشغيلية من النفايات بالاعتماد على تقنيات وأنظمة متطورة.

تغيير

ويضاف إلى ذلك تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال وضع إطار لإحداث تغييرات جوهرية في أنماط الاستخدام للتحول إلى المواد ذات المردود الاقتصادي والبيئي كالتي تنتج الطاقة مثل الغاز الحيوي وغاز الميثان.

ومتطلبات تقليل المواد المستخدمة في الإنتاج واستخدام مواد طويلة الأمد وقابلة لإعادة التدوير، والاستيراد بطريقة دائرية عبر استبدال المواد المحدودة بمواد مستدامة، ودمج أسس التصميم الإبداعي المستدام في ممارسات الإنتاج والتصنيع لدعم بقاء المواد ضمن حلقة مغلقة.

ابتكار

كما تتضمن الخطط المستقبلية ابتكار سـوق للمـواد والمنتجـات والخدمـات والصناعـات التـي تحقـق الفاعلية البيئية والاقتصاديـة والاستفادة القصـوى مـن المـوارد، مبنـي علـى البحـوث والتحليلات، والشـراكات بيـن القطاعـات الحكوميـة والخاصـة والأكاديمية.

وخلـق النماذج الدائرية الإبداعيـة، ووضـع السياسات والمعاييـر المسـتدامة، ودمـج المفاهيـم والممارسـات، وتحفيـز البيئات الجاذبـة لاسـتثمارات والأعمـال والصناعـات والابتـكارات، وقنـوات تبـادل معرفـي عالمـي، وخبرات وطنية تضمن الحفاظ على نماذج دائرية متجددة ومتطورة.