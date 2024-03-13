تباين في آراء طلبة الثاني عشر حول امتحان الرياضيات

تباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين حول درجة صعوبة أسئلة امتحان مادة الرياضيات، في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، أمس، فيما أجمعوا على طول الأسئلة الكتابية، وحاجتها إلى مزيد من الوقت للتفكير في الإجابة ومراجعتها.

وتفصيلاً، أفاد كل من محمد جمال وخالد إبراهيم وصلاح نبيل وعلي الريس وسعيد الشماع من مدارس في دبي، بأن أسئلة الرياضيات الكتابية جاءت أصعب من الإلكترونية، كما حاكى جزء كبير من الورقة الامتحانية مهارات التفكير العليا، في حين راعى الاختبار الإلكتروني جميع المستويات الدراسية للطلبة، غير أنه ((لا يتيح لهم فرص تحقيق الدرجات النهائية أو التفوق فيه)).

وذكروا أن اللجان شهدت حالة انضباط كبيرة، حيث وفر المراقبون أجواء مناسبة للطلبة، كما تم التأكد من عدم اصطحاب الطلبة الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، مثل الساعات الذكية، والسماعات.

بيئة داعمة

ومن جانبه أكد حسن سوالمة مدير مدرسة الأهلية الخيرية بنين، أن المدرسة وفرت كافة سبل الدعم لطلابها، من خلال توفير حزمة من التوجيهات والإرشادات التي تساعدهم على تخطي الامتحانات بسهولة ويسر، موضحاً أن لديه 288 طالباً في الصف الثاني عشر يمتحنون في مدرسة المعارف الحكومية، وتحرص الأخيرة على توفير الدعم التقني وتوفير بيئة امتحانية مريحة للطلبة.

ولفت إلى أنه تواصل مع طلابه مؤكدين له أن الامتحان راعى كافة الفروق الفردية للطلبة وأنه جاء في متناول الطالب المتوسط.

ومن جهتها قالت سوزان توفيق مديرة مدرسة الشروق الخاصة، إن طلبتها لم يواجهوا أية مشاكل في الامتحان ((الذي جاءت أسئلته من الهيكل الامتحاني، ما ساعد الطلبة على الاستعداد الأمثل للاختبارات، وجاء التركيز على تطبيقات المهارات الحياتية وخاصة فروع التفاضل والتكامل)).

انقسام

كما تباينت آراء طلبة المسار العام في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين، بشأن مستوى صعوبة أسئلة الرياضيات، فيما بين بعض طلبة المسار المتقدم أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة التي احتاجت إلى تفكير وتروٍّ في الإجابة.

فروق فردية

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، أن المدرسة لم تسجل أية شكاوى من طلبة المسارين المتقدم والعام، حيث رأوا أنها لم تخرج عن المنهاج المدرسي الذي درسه الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، كما أن الورقة الامتحانية أتت لتقيس الفروق الفردية بين الطلبة مع وجود أسئلة مهارات تفكير عليا.

مهارات

ومن جانب آخر أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، أنه لا شكاوى وردت إلى لجنة الامتحانات بإدارة المدرسة، وأن هناك 227 طالباً وطالبة، منهم 135 طالباً، و92 طالبة أدوا امتحان الرياضيات بإحدى المدارس الحكومية في عجمان، لافتاً إلى أن الأسئلة أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة.

وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها، على مدار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، كما ركزت على مهارات الفهم والاستيعاب، وأن من سمات الورقة الامتحانية التركيز على الناحية المهارية وتعليم التفكير والابتعاد عن التلقين.

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