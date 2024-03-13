طالبات في جامعة الوصل يبتكرن تطبيقاً للتبرع بالدم بلمسة زر

تبقى عملية التبرع بالدم، واحدة من القيم السامية، التي تظهر مدى ارتقاء الإنسان بعطائه وبذله وتضحياته من أجل الآخرين، وتظل هذه القيمة إحدى القيم التي تعكس عمق الإنسانية في نفوسنا، فما أغلى الدم بالنسبة لنا ولحياتنا، وما أغلى هذا العطاء الذي لا يقدر بثمن، ولاسيما إذا علمنا أن الجزء البسيط من دمائنا يمكن أن ينقذ حياة الآخرين، ويسهم في شفاء أناس يفتقرون إلى دماء تبعث في أرواحهم الأمل والحياة.

من أجل ذلك ابتكرت الطالبات آية محمد، وأمل موسى، ملاك محمد، وحمدة ياسر، ونبأ شاكر، وعلا توفيق، ولبابة عبد الله، وعائشة أسامة وهاجر زايد وأمواج محمد، من جامعة الوصل بدبي تطبيقاً ذكياً يساعد على التبرع بالدم بكل سهولة ويسر، ويمكن من خلاله الوصول إلى المتبرعين من كل مكان بلمسة زر.

حلقة وصل

وأوضحت الطالبات أن التطبيق يشكل حلقة وصل بين المتبرع والمراكز الصحية وبنوك الدم، ويسهم في الحفاظ على حياة الإنسان من خلال توفير معلومات عن مراكز التبرع بالدم، وأعداد المتبرعين المتوفرين وأماكنهم، وكميات الدم المتوفرة وفصائلها، وأماكن تواجدها بكل دقة، الأمر الذي يمكن من إنقاذ حياة الأشخاص من أصحاب فصائل الدم النادرة، من خلال مساعدتهم في الوصول إلى المتبرعين من نفس فصائل دمهم بسهولة وبسرعة.

وأشرن إلى أن التطبيق يسهم في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجه حالات التبرع بالدم مثل صعوبة توفير الدم والوصول إلى المتبرعين في الحالات الطارئة، وصعوبة الوصول إلى مراكز التبرع بالدم أو بعدها عن أماكن المتبرعين، مشيرات إلى أن التطبيق يساعد على الربط ما بين المتبرع وبنوك الدم، مع مراعاة ربطه بالهوية الرقمية، والتي سيكون دورها إعلام المتبرع بفصيلة دمه، وسيكون في التطبيق عداد زمني يقوم بحساب المدة الزمنية التي يمكن بعدها أن يقوم المتبرع من التبرع مرة أخرى، مع وجود خريطة توضح المراكز التي يمكن له أن يتبرع فيها.

وأضفن أن التطبيق يمكنه توفير خدمة منزلية في حال عدم تمكن المتبرع من الذهاب إلى المركز والتبرع لأي ظرف، كما يفيد التطبيق في تكوين شبكة اتصال بين المتبرعين ومراكز التبرع بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، خاصة عند وجود حالات طارئة.

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