«تريندز» ووفد كوري يبحثان تعزيز التعاون البحثي

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية جمعت عدداً من باحثي ومسؤولي المركز مع وفد كوري برئاسة كيونغمين كو وزير وقنصل عام سفارة جمهورية كوريا.

وتمحورت الجلسة حول آفاق التعاون البحثي بين المركز والمؤسسات البحثية الكورية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون من خلال، التشارك في المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات الدولية.

آفاق جديدة

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في نشر المعرفة، مؤكداً أن التعاون مع المعاهد الكورية سيفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، وسيثري المعرفة في مختلف المجالات.

من جانبه، قال كيونغمين كو رئيس الوفد الكوري إن التعاون مع ((تريندز)) سيكون مفيداً للجانبين، خاصةً في ظل تركيز المركز على تحليل التطورات المستقبلية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

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