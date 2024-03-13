6 أهداف لإدارة النفايات في أبوظبي بحلول 2041

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن وضع خطة بستة أهداف استراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2041 تتضمن خفض معدل تولد النفايات البلدية الصلبة إلى كيلوغرام للفرد في اليوم.

ومعالجة 90% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة، ومعالجة 99% من إجمالي النفايات الخطرة، فضلاً عن إعادة تدوير 40% من النفايات الصلبة غير الخطرة، ومعالجة إجمالي النفايات غير الخطرة بنسبة 90%، عطفاً على خفض نسبة التخلص غير القانوني من النفايات المسجلة بنسبة 90%.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتطوير نهج مستدام وفعال ومتكامل لإدارة النفايات في إطار التصدي للضغوطات المتزايدة على إدارة النفايات والموارد الطبيعية في الإمارة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2023 أن الغرض من هذه الخطة تحفيز العمل بنهج منظم وطويل الأجل لإدارة النفايات في أبوظبي، في سبيل تحقيق الرؤية الرامية إلى أن تصبح إمارة خالية من النفايات بحلول عام 2041.

وأكدت الهيئة إجراء العديد من حملات التفتيش لرصد ومخالفة المنشآت في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بواقع 49 زيارة تفتيش أجريت لـ36 منشأة لإدارة النفايات، و170 مخالفة، و26 شكوى تمت الاستجابة لها، كما وصل معدل الامتثال إلى 81%.

وأشارت الهيئة إلى عقدها 12 جلسة توعوية حول تحديات النفايات العام الماضي استفاد منها نحو 1325 مشاركاً، فضلاً عن 11 حملة تنظيف عبر برنامج علم المواطنة ((ساهم))، وجمع 7 أطنان ونصف الطن، وشارك في هذه الحملات أكثر من 756 متطوعاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز