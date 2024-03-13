سنغافورة تشيد بالمستوى المتميز للإدارة الحكومية في الإمارات

استضاف مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، ليو ييب رئيس الخدمة المدنية والأمين العام للاستراتيجية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية سنغافورة، في جلسة حوارية، تناولت موضوع مستقبل التطوير الحكومي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و70 من المسؤولين والقيادات الحكومية في الدولة.

وناقشت معالي عهود الرومي مع ليو ييب أوجه التعاون في مجال الإدارة الحكومية بين حكومة البلدين، وأشادت بمستوى الإدارة الحكومية في سنغافورة، مؤكدة أهمية تبادل التجارب والخبرات الحكومية بما يعزز من علاقات التعاون في مجال تطوير ((القطاع)) بين البلدين.

توجهات

وأكدت معالي عهود الرومي أنه تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يركز مكتب التطوير الحكومي في دولة الإمارات على تعزيز قدرات جاهزية القطاع الحكومي لتحولات المستقبل من خلال توظيف التوجهات الناشئة لدعم مستويات الفعالية والإنتاجية والارتقاء بالكفاءة ضمن أطر عمل وحوكمة مرنة، وبيئة تشريعية حكومية استباقية تستشرف المتغيرات، بشكل يضمن تكامل الأداء الحكومي عبر مختلف القطاعات لتحقيق النمو المستدام.

إشادة

من جهته، أشاد ليو ييب رئيس الخدمة المدنية والأمين العام للاستراتيجية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية سنغافورة، بمستويات التطور في القطاع الحكومي في دولة الإمارات، واطلع على مبادرة ((جاهز)) لبناء جاهزية المواهب الحكومية وأثنى على التركيز على برامج تطوير مهارات المستقبل.

وقال ((التجربة المتقدمة لدولة الإمارات في التطوير الحكومي تتشارك الكثير من المزايا مع تجربة سنغافورة، ويمكن تبادل أفضل هذه التجارب المتميزة فيما بينهما)).

تجربة

وتطرقت الجلسة الحوارية إلى تجربة حكومة سنغافورة في التطوير الحكومي في عصر التحولات التكنولوجية المتسارعة، وجاهزية القطاع الحكومي في سنغافورة لمواكبة التحولات واستشراف الفرص التي تسهم في تطوير الخدمة الحكومية والسياسات والتشريعات الاستباقية، وتعزيز جاهزية القيادات والمواهب للمتغيرات الحكومية والفرص في المرحلة القادمة.

وتناول ليو ييب تجربة حكومة بلاده حول دور القطاع الحكومي في تحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة المتغيرات العالمية بشكل استراتيجي يكفل تحقيق أفضل المخرجات.

كما تطرق إلى تجربة بلاده في الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

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