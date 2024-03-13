«الهلال الأحمر» تدشن مشروع توزيع المير الرمضاني بالمكلا في حضرموت

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ((مشروع رمضان)) والذي يستهدف توزيع المير الرمضاني على مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي بمدينة المكلا، إضافة إلى الأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم خلال الشهر المبارك.

وتضمن المير الرمضاني الذي تم توزيعه 1122 سلة غذائية من السلع الغذائية التموينية الضرورية استفاد منها 5 آلاف و610 أفراد من الأسر المستهدفة.

وقال حميد راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريحات له: إن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الحياة ورفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادهم، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تسهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات المستفيدين منها.

ومن جانبه أشاد أحمد باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت خلال عملية التوزيع بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية، منوهاً في هذا الشأن بجهود ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمرضى والأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت.

يشار إلى أن ((مشروع رمضان)) يعد جزءاً من سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن في إطار الاستجابة الشاملة لمتطلبات الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.

وفي سياق متصل واستمراراً للنهج الإنساني الذي تتبعه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي أول أيام شهر رمضان الفضيل، سلّم يوسف عبدالله الهرمودي، نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، ومتطوعو الفريق، حقائب مدرسية تحتوي على قرطاسية للطلبة الأيتام في مدرستي اليرموك والعين البيضاء في الأزرق الشمالي التابع لمحافظة الزرقاء الأردنية، بحضور سامي الخلايلة، مدير قضاء الأزرق.وعبر الخلايلة عن الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً:

((نيابة عن أبناء المجتمع المحلي في قضاء الأزرق، أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على الدعم المتواصل وتفقدكم الأحوال في قضاء الأزرق، وعلى هذه المبادرة تجاه أطفال مدارس قضاء الأزرق.واستهل توزيع الحقائب بطلبة مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة.

وبمشاركة مديرة المدرسة أسماء الشومري، التي أعربت بدورها عن امتنانها وشكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تلاها تسليم الطلبة بمدرسة العين البيضاء الأساسية المختلطة، وبحضور مديرها ساير الزيادي، الذي أعرب عن شكره لاهتمام الهيئة وفريق الإغاثة الإماراتي بالمدرسة.

حيث سبق هذا التبرع إهداء المدرسة ((كرفانتين)) بيوتاً متنقلة، ليستفاد منها كفصول دراسية للطلبة.جدير بالذكر أن عمل فريق الإغاثة الإماراتي لا يقتصر على تقديم الخدمات للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود، بل يتعداها في الإسهام بعمل الخير ودعم الأسر والمجتمع المحلي في المملكة.

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