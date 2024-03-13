6 متسابقين يفتتحون فعاليات اليوم الأول لـ«دبي الدولية للقرآن»

انطلقت أول من أمس، فعاليات الدورة ((27)) لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بمشاركة ممثلي 70 دولة وجالية إسلامية، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وعدد من المسؤولين الذين حرصوا على الحضور لمساندة مرشحي بلادهم ومرافقي المتسابقين والجمهور المتابع للفعاليات القرآنية.

كما حضر الفعاليات ممثلو رعاة اليوم الأول وهم غرفة دبي، ندوة الثقافة والعلوم ومحاكم دبي.

وافتتح فعاليات اليوم الأول 6 متسابقين هم كل من، الأمين موسى من الكاميرون، معاذ بن محمد راضي من ماليزيا، عبدالله جمال حسين البيراوي من الأردن، أحمد خبيب ساهي من إيطاليا، محمد حسان أشرف سورمالي من موريشيوس، ومظاهر شعيب بيطؤ من الفلبين.

وألقى فضيلة الدكتور عبدالله محمد سليمان الجارالله رئيس لجنة التحكيم، كلمة الافتتاح أثنى فيها على الفعاليات القرآنية التي تصدح بآيات الله في سماء دبي

. وأضاف فضيلته: ((الجائزة امتداد لجهود كبيرة ومنجزات عظيمة امتدت لأكثر من 27 عاماً في خدمة كتاب الله وحفظته وبرعاية كريمة وعناية سخية من راعي الجائزة وداعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حتى غدت الجائزة محط الأنظار وموئل الآمال ومثالاً يحتذى في كل الأقطار ومرجعاً مهماً للمؤسسات الإقرائية وللعاملين في تحكيم المسابقات القرآنية الدولية)).

وأكد أن الجائزة صاغت لائحة للتحكيم تراعي العدل وتحقق المساواة والإنصاف، موضحاً للمتسابقين النقاط وضوابط التقويم التي يجب التركيز عليها في احتساب الدرجات على الخمسة أسئلة في حال الخطأ والإجادة.

لقاءات

وأفاد المتسابق الكاميروني البالغ من العمر 24 عاماً، بأنه درس في معهد للقرآن الكريم، ولديه خلوة قرآنية يحفّظ فيها القرآن الكريم لحوالي 120 طالباً في مدينة دوالا، مشيراً إلى أنه بدأ الحفظ وعمره 6 سنوات، وختمه في العاشرة بطريقة اللوح، لا سيما أنه فقد والده منذ صغره وتولى القيام بأمور إخوته الثلاثة عشر رغم أنه يصغرهم سناً.

وأوضح أن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم هي ثاني مسابقة دولية يشارك فيها بعد مسابقة السعودية سنة 2018، وتقدم بالشكر للقائمين على هذه المسابقة على ما يبذلونه من جهد لخدمة كتاب الله.

أما المتسابق الأردني فقال: ولدت في السعودية، وحفظت القرآن في أحد مساجد جدة، بدأت الحفظ وعمري 14 عاماً، وختمته في 5 سنوات، لديّ أخ وأخت حافظان لكتاب الله تعالى أيضاً، أدرس في السنة الثالثة في تخصص العلاج الطبيعي.

وأضاف: كل ما رأيته من بركة وتوفيق في حياتي في كل شيء كان بسبب هذا القرآن، حتى أنه فتح لي مجالات عدة، ودرّست لطلاب رغم صغر سني، وأعطاني الثقة بالنفس وقوى شخصيتي، وحسّن لغتي العربية، كما كنت دائماً في دراستي متميزاً ودرجاتي كانت عالية، وكله كان بفضل القرآن الذي أنعم الله به عليّ، أشكركم على هذه المسابقة، وعلى حسن استقبالنا وكرمكم، وجزاكم الله عنا خيراً.

وذكر ممثل إيطاليا أنه طالب في السنة الثالثة بكلية الطب، ولد في إيطاليا من أصول باكستانية، شجعه والداه على حفظ القرآن الكريم، شارك في مسابقة ليبيا سنة 2023، ومسابقة كرواتيا سنة 2019، موضحاً أنه بدأ حفظ القرآن الكريم بسن الـ 5 وختمه في الـ 11.

واختتم كلامه بشكر القائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على هذه الفرصة التي منحوه لتمثيل بلده هنا، وأنه فخور بذلك. أما ممثل موريشيوس فهو طالب في الصف الحادي عشر، بدأ حفظ القرآن الكريم صغيراً بسن الثالثة، وختمه في التاسعة، شجعه والداه على الحفظ، وهذه أول مسابقة دولية يشارك فيها. وعن طريقة حفظه قال: كنت أسمع كل يوم لأحد المقرئين المشهورين في العالم الإسلامي ثم أقرأ ما سمعت على والدتي لأني حفظت القرآن الكريم في البيت، وبدأت بنصف صفحة ثم تدرّجت بعدد الصفحات، ولعل أهم الصعوبات التي واجهتني وما زلت أواجهها هي اللغة العربية التي لا أفهمها كثيراً، والتي أحاول تعلّمها.

أعضاء لجنة التحكيم يتابعون أداء أحد المتسابقين - من المصدر

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