راشد بن سعود يستقبل سفير البحرين والمهنئين بالشهر الكريم

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل. وتبادل سمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع السفير البحريني، الذي دعا المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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