سعيد النابودة.. سيرة حافلة بالعطاء وحب الوطن

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة، رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق بعد مسيرة كفاح وبناء امتدت لنصف قرن.

نهل سعيد بن جمعة النابودة من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، إذ كان له دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي، منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978.

وفي غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة، التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.

تميز بالعصامية

تميز سعيد بن جمعة النابودة بالعصامية المعرفية والثقافية، فكان يطّلع ويقرأ ويتابع بهدوء وحكمة، وكان إذا استشير يبدي رأيه بتعمّق وتعقُّل، ومن هنا أصبح مُقرَّباً من الشيخ راشد، رحمه الله، ثم بدأ يبرز اقتصادياً، لكونه شخصية محبوبة، حيث كان الشيخ راشد يستأنس لمِثل هؤلاء الناس في مجال الاستشارة.

وسعيد النابودة هو الابن الأكبر لجمعة النابودة صاحب رحلة كفاح طويلة، بدأت منذ الطفولة وتحديداً في سن الثانية عشرة، حيث لم يرث المال ولا التجارة من العائلة، لكنه ورث ما هو أثمن من هذا كله، وهو ((الصبر والعمل))، فضلاً عن أنه تعلم في أعرق مدارس العالم وهي مدرسة الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه.

وكان رحمة الله عليه يقول: ((رحلة كفاحي بدأت منذ الطفولة وتحديداً في سن الثانية عشرة، وأقول طفولة لأن الشباب في أيامنا هذه يعتمدون على الأهل في هذه السن، وهو فارق جوهري بين الماضي والحاضر، مضيفاً: لم أرث المال ولا التجارة من العائلة، لكنني ورثت ما هو أثمن من هذا كله، حيث ورثت عن الوالد، رحمه الله، الصبر والعمل بكل جهد لإثبات الذات والوصول للهدف، وكانت كلماته لي دائماً أنه لا يوجد شيء مستحيل)).

وقال عن علاقته مع الشيخ راشد، طيب الله ثراه: ((تربيت وترعرعت وتعلمت في أعرق مدارس العالم وهي مدرسة الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، كنت محظوظاً بأن احتضنني.

وكانت مقولته الدائمة لي: إن ((الدولة تعطيك الشبك لا السمك))، وكانت كلماته هي الشعلة التي أضاءت لي طريق النجاح، كان مجلسه مفتوحاً دوماً، يستمع بنفسه لشكاوى وآلام المواطنين، ولم يرد محتاجاً في يوم من الأيام، وهذا المجلس الذي انبثق عنه المجلس البلدي الحالي، كان يتابع كل المشاريع التي تقام في دبي بنفسه.

كان، رحمة الله عليه، يرى دبي العالمية نجمة في السماء عالية شامخة، فهي بلد الأمن والأمان والخير لمواطنيها وللعالم العربي أجمع، ويرى دبي العالمية تسهم في الصناعات العالمية، كما يرى التطور والنهضة في كل مكان فيها، ويرى العمران والموانئ البحرية والجوية في أرقى وأحدث حالاتها.

فترة ذهبية

وكان الفقيد يقول دبي هي نموذج حي للبناء والتحضر والرقي والابتكار والجمال، وهي بناءة بسواعد أبـنائها، والتحدي هو سبيلنا للوصول للهدف بمشيئة الله. وباختصار فإن دبي المستقبل، ودبي هي الوجهة الأولى العالمية لممارسة الأعمال.

ومن ثم بذل الجهد الغالي والنفيس خلال الفترة الزمنية، التي تولى فيها رئاسة غرفة تجارة وصناعة دبي هي قرابة 15 سنة، وهذه هي الفترة الذهبية لغرفة التجارة، فقد استطاع وفريق العمل وأعضاء مجلس الإدارة أن يعمل كخلية واحدة، هدفها الأساسي مصلحة دبي، وقد تحلّى الجميع بهذه الروح، وهذا ما ساعد في الوصول إلى الأهداف بجذب أنظار العالم إلى دبي.

عمل بكل جهد للوصول لهذا الهدف، وذلك من خلال ترتيب زيارات مكثفة لوفود الغرفة لمعظم دول العالم، واستضافة العديد من الوفود العربية والأجنبية لدبي، وقام بتنظيم المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات لتبادل الخبرات في الداخل والخارج، وجلب وكالات جديدة ذات نفع لبلدنا، وأرشيف الغرفة يشهد بأن هذه الفترة الزمنية هي الفترة، التي أسهمت بقدر كبير في جذب العالم، وزيادة الاستثمارات في دبي.

ولم يكن دور الغرفة في أن تقوم بتطوير التجارة والصناعة فحسب، بل لعبت الغرفة دوراً أساسياً في احتضان وتطوير المنشآت الصغيرة، والمساهمة في تنميتها، وتطويرها والحفاظ على حقوقها مع الوكالات التي تمثلها بالخارج، وشكل حماية المستهلك وحل مشكلات التجار الهاجس الأكبر للغرفة آنذاك.

بذل جهوداً مكثفة من أجل الترويج لدبي وبيئة أعمالها حتى الرمق الأخير، ولم يتقاعس يوماً عن خدمة بلاده من هذا الموقع الحساس، وحالت ظروفي الصحية عن إكمال المسيرة، التي أكملها من بعدي شخصيات مشهود لها بالكفاءة وحب دبي. وقد توجت نهاية فترتي مع غرفة دبي بافتتاح مبنى الغرفة الحالي على خور دبي، لتنتقل بعدها الغرفة إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور.

ومن خلال التعاضد والتعاون بين سعيد النابودة وأخيه محمد تأسست مجموعة الشركات، وحققا نجاحاً كبيراً في الميدان الاقتصادي، وكان للشيخ راشد، رحمه الله، دور كبير في دعم التجار أمثالهم، وخلق بيئة تجارية واسعة.

سمعة مرموقة

وتأسست مجموعة سعيد ومحمد النابودة في عام 1958، وتعد من أكبر المجموعات العائلية ذات السمعة المرموقة بالإمارات، وتتولى مجموعة النابودة إدارة المجموعة، حيث يعمل فيها أكثر من 10,000 موظف يمثلون أكثر من 50 جنسية مختلفة، ويرتكز نشاط المجموعة على أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، إلى جانب أعمال الوكالة لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المشهورة عالمياً بمجالات السيارات والنقل والسفر والأجهزة الكهربائية والخدمات اللوجستية والزراعة، وتشييد المدن الذكية ومجالات العقارات والطاقة المتجددة.

وتشتهر مجموعة النابودة بريادتها في تقديم مشروعات وخدمات ترتقي إلى المستوى العالمي، وتتجاوز بجودة منتجاتها وخدماتها ومشروعاتها توقعات عملائها وطموحاتهم.

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