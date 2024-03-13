إكسبو الشارقة يشارك بمنتدى الأعمال التابع لجمعية مراكز التجارة

شارك مركز إكسبو الشارقة، ممثلاً بسيف المدفع الرئيس التنفيذي للمركز عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض ((أوفي))، في منتدى الأعمال العالمي بنسخته الـ54 التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية الذي عقد بمركز التجارة العالمي في مدينة بنغالور بالهند، بحضور 245 مشاركاً.

وتم خلال المنتدى تعيين سيف المدفع عضواً في المجلس الاستشاري التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، بصفته استشارياً على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ناقش المنتدى أهمية العمل على توحيد الجهود الدولية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية وتبني ممارسات الابتكار والإبداع في قطاع الاجتماعات والفعاليات المتخصصة وتنمية قدرة مراكز المعارض حول العالم على اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي.

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