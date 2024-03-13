إكسبو الشارقة يشارك بمنتدى الأعمال التابع لجمعية مراكز التجارة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شارك مركز إكسبو الشارقة، ممثلاً بسيف المدفع الرئيس التنفيذي للمركز عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض ((أوفي))، في منتدى الأعمال العالمي بنسخته الـ54 التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية الذي عقد بمركز التجارة العالمي في مدينة بنغالور بالهند، بحضور 245 مشاركاً.
وتم خلال المنتدى تعيين سيف المدفع عضواً في المجلس الاستشاري التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، بصفته استشارياً على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ناقش المنتدى أهمية العمل على توحيد الجهود الدولية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية وتبني ممارسات الابتكار والإبداع في قطاع الاجتماعات والفعاليات المتخصصة وتنمية قدرة مراكز المعارض حول العالم على اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي.
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