Thursday, 14 March 2024 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إكسبو الشارقة يشارك بمنتدى الأعمال التابع لجمعية مراكز التجارة

3/13/2024 7:20:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مركز إكسبو الشارقة، ممثلاً بسيف المدفع الرئيس التنفيذي للمركز عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض ((أوفي))، في منتدى الأعمال العالمي بنسخته الـ54 التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية الذي عقد بمركز التجارة العالمي في مدينة بنغالور بالهند، بحضور 245 مشاركاً.

وتم خلال المنتدى تعيين سيف المدفع عضواً في المجلس الاستشاري التابع لجمعية مراكز التجارة العالمية، بصفته استشارياً على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ناقش المنتدى أهمية العمل على توحيد الجهود الدولية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية وتبني ممارسات الابتكار والإبداع في قطاع الاجتماعات والفعاليات المتخصصة وتنمية قدرة مراكز المعارض حول العالم على اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN13032024000110011019ID1107974665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث