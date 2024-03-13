«إنفستوبيا» تستشرف التوجهات الحديثة للاستثمار والصناعات الجديدة

بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وقّعت ((إنفستوبيا)) اتفاقية شراكة جديدة مع ((EFG Consulting))، لتعزيز التعاون في إقامة الجولة المقبلة من ((حوارات إنفستوبيا أوروبا)) في ميلانو الإيطالية، التي تهدف إلى استشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق الأوروبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

وتأتي الشراكة الجديدة امتداداً للاتفاقية السابقة الموقعة بين الجانبين، التي تم التعاون من خلالها في تنظيم النسخة الأولى من حوارات إنفستوبيا أوروبا في ميلانو، وتركز الشراكة الجديدة على تطوير إطار عمل مشترك بين إنفستوبيا وEFG لتحقيق أهداف ((حوارات إنفستوبيا أوروبا))، ولا سيما تعزيز الروابط الاقتصادية الإماراتية الأوروبية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بين دولتي الإمارات وإيطاليا.

وقال الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ((إنفستوبيا)): ((يأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى لـ((حوارات إنفستوبيا)) في أوروبا، والتي عقدت في مدينة ميلانو الإيطالية، وسنعمل من خلال تجديد هذه الشراكة على تنظيم النسخة الجديدة من الحوارات لتعزيز حضور ((إنفستوبيا)) لدى مجتمعي الأعمال الإيطالي والأوروبي، باعتبارها منصة عالمية بارزة للاستثمار، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاقتصاد الدائري، وتحفيز المشاركين في النسخة الجديدة على الاستفادة منها)).

ومن جانبه، قال البروفيسور جيوفاني بوزيتي، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Consulting: ((نحن سعداء بإقامة النسخة الثانية من ((حوارات إنفستوبيا)) في ميلانو، وهي تعد منصة مهمة لرواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات التي تهدف إلى تشكيل مستقبل الاستثمارات وتحديد فرص الأعمال الملموسة. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع ((إنفستوبيا)) تمثل فرصة مهمة لتحفيز التدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث سنركز في النسخة الجديدة لـ((حوارات إنفستوبيا أوروبا)) على تعزيز الاستدامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية)).

وكانت النسخة الأولى لـ((حوارات إنفستوبيا أوروبا)) في ميلانو قد عقدت في مايو 2023 بمشاركة فعالة لأكثر من 350 شخصاً من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد في دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية والشركات الأوروبية.

يُذكر أن ((إنفستوبيا)) تتضمن ثلاث ركائز رئيسية، هي ((حوارات إنفستوبيا))، و((مجتمعات إنفستوبيا))، و((إنفستوبيا ماركت بليس))، وقد جمعت النسخة الثالثة لـ((إنفستوبيا))، التي عقدت في العاصمة أبوظبي خلال يومي 28 و29 فبراير الماضي، نخبة من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحدث فيها أكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة، وحضرها أكثر من 2500 مشارك من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على الاتجاهات العالمية الحديثة حول الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

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