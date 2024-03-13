تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية، بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية، لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص، من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.

وقال بدر سليم سلطان العلماء المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: ((يسرنا في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن نعزز العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية. وسيسهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار، على توفير مزيد من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة، وفي أسواق المنطقة، كما سيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها)). وقال هون ريس ويتبي وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: ((ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الإمارات)).

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