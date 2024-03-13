«دي إتش جي» تطلق أعمال البناء في «هيلفيتيا ريزيدنسز»

أعلنت ((دي إتش جي)) للعقارات؛ مجموعة التطوير العقارية السويسرية، تحقيق تقدم بعمليات البيع في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز؛ أول مشاريع الشركة في الإمارات الذي أطلقته في فبراير، الذي يتكون من 430 وحدة في قرية جميرا الدائرية.

وبدأت الشركة الآن عمليات البناء، حيث من المقرر تسليمه في عام 2026. قال بشير ساميا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والنمو لدى دي إتش جي للعقارات: يواصل سوق العقارات في دبي مسيرة النجاح باستقطاب مزيد من المستثمرين، مدفوعاً بالنمو الاستثنائي الذي تحققه العقارات على المخطط التي تستحوذ على 60% من النشاط في السوق.

وبعد 30 عاماً من النجاح والنمو المتواصل في أوروبا، نسعى إلى نقل خبراتنا إلى الإمارات التي تشكل الوجهة الأفضل للتوسع.

ويحتضن سجل العلامة، الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود، مجموعة من الإنجازات العالمية التي تتضمن تسليم 300 مشروع وتشييد وتطوير 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مشروع سكني ما يزال قيد التطوير.

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