قمة الابتكار الكمومي بدبي تبحث المبادرات الخليجية في تطوير التقنية الناشئة

شهدت دبي مؤخراً اختتام فعاليات ((قمة الابتكار الكمومي 2024))، التي شارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وقدم عدد من الشركات مرئياتها حول عالم التكنولوجيا الكمومية وأهم توجهات الاستثمارات على مستوى هذا القطاع، إذ سلطت الضوء على مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير هذه التقنية الناشئة.

وشهدت القمة التي عقدت في قاعة الماسة في فندق H في دبي مجموعة من النقاشات الهادفة، بما في ذلك حلقة نقاش مميزة حول ((العلاقة بين الابتكار الكمومي والتطور الاقتصادي)).

وسلطت هذه الجلسة الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا الكمومية وأثرها على الأطر الاقتصادية ونظم التقنية العميقة ونماذج الأعمال ذات الصلة.

وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى استراتيجيات تعزيز الابتكار. وقال فيصل حمادي، مدير مفوض وشريك في احدى الشركات العاملة بدبي:((من المتوقع أن يحدث التقدم السريع للحوسبة الكمومية ثورة عالمياً على مستوى الأساليب التقليدية للتنمية العلمية والصناعية)).

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