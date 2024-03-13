«موديز» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى %4.6 في 2024

رفعت وكالة موديز توقعات نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، حيث توقعت أن يتسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6 % في عام 2024 (من 3.1 % في عام 2023)، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والقوانين والتشريعات الجديدة، التي تهدف إلى زيادة النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وثبتت الوكالة تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند ((Aa2)) بنظرة إيجابية مستقرة، حيث يعكس ذلك وجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي، في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة، والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية، وسيشهد أيضاً تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك.

كما توقعت الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع، في ظل استمرار النمو الاقتصادي الذي سيدعم قدرة المقترضين على السداد، وإعادة هيكلة القروض. كما سترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع، كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن ظروف التشغيل المواتية وتعزيز الاحتياطيات كانت هي الدافع وراء توقعاتنا الإيجابية، حيث ستدعم ثقة الأعمال والإصلاحات الهيكلية النمو في الاقتصاد غير النفطي. وتوقعت الوكالة أن يتحسن النمو الاقتصادي للدولة إلى 4.6 % في عام 2024، وبعد انتعاش قوي بعد الوباء بنسبة 7.9 % في عام 2022، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.1 % في عام 2023، ما يعكس في المقام الأول انخفاض إيرادات قطاع النفط بسبب تخفيضات إنتاج النفط الخام.

نمو قوي

وسيظل نمو القطاع غير النفطي الإماراتي قوياً عند 4.5 % في عام 2024 (من 5.5 % في عام 2023)، مرتكزاً على أسعار النفط الداعمة التي تحافظ على ارتفاع معنويات الأعمال في القطاع غير النفطي، فضلاً عن القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي من شأنها الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد. وسيستمر النمو المستدام في قطاعات السياحة والتجارة والنقل بدعم الانتعاش القوي في قطاع العقارات، في حين لا يزال قطاع الضيافة في دبي قوياً.

وسيظل أداء القروض مستقراً على نطاق واسع، وسيحسن النمو الاقتصادي قدرة المقترضين على السداد والحفاظ على توسع ائتماني لا يزال سليماً. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة في البنوك بشكل ملحوظ إلى 4.3 % في عام 2023 (من 5.4 % في عام 2022).

وسيوفر رأس مال أساسي أقوى وتحسينات في مخصصات خسائر القروض دعائم قوية. ونتوقع قوة وزيادة نسبة رأس المال الأساسي الملموس إلى الأصول المدرجة-بالمخاطر، لأن توليد البنوك الإماراتية للأرباح والاحتفاظ بها سيتفوق على توسع الميزانية العمومية. ووفقاً لشهر ديسمبر 2023، أبلغت البنوك الإماراتية المصنفة عن نسبة رأس مال أساسي ملموس تبلغ 15.6 %، ارتفاعاً من 14.9 % في ديسمبر 2022 وذلك بفضل الربحية القوية خلال عام 2023.

وبلغت نسبة تغطية بنوك الإمارات، والتي تُعرف بأنها مخصصات خسائر القروض كنسبة من القروض المتعثرة، 103 % في عام 2023، وهي نسبة قابلة للمقارنة بمتوسط أنظمة بنوك مجلس التعاون ذات التصنيفات العالية، ما يوفر طبقة إضافية صحية من الحماية لرأس المال الأساسي ضد الخسائر، وتعزيز القدرة على استيعابها. وسيظل التمويل والسيولة من نقاط القوة الائتمانية الرئيسية.

كما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستوى النظام إلى 30 % في عام 2023 (34 % في عام 2022)، في حين انخفضت مخصصات خسائر القروض إلى 0.6 % (0.8 % في عام 2022) بسبب التضخم المعتدل وظروف التشغيل الداعمة، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل بشكل قياسي. وتبلغ نسبة الأصول الملموسة 1.9 %، مقارنة بـ1.4 % في عام 2022. وستستمر هذه المستويات من الكفاءة والمخصصات حتى عام 2024.

ودائع وأصول

وفي عام 2023 شكلت ودائع العملاء 78 % من قاعدة تمويل البنوك الإماراتية. ولا يزال الاعتماد على تمويل السوق معتدلاً عند 17.7 % من الأصول المصرفية الملموسة. وتشير نسبة صافي القروض إلى الودائع البالغة 74 % في عام 2023 (77 % في عام 2022) إلى أن البنوك الإماراتية لا تعتمد هيكلياً على تمويل السوق لأنشطة الإقراض الخاصة بها.

علاوة على ذلك، مثلت الأصول المصرفية السائلة نسبة قوية بلغت 39.8 % من إجمالي الأصول المصرفية في عام 2023، حيث أدت أسعار النفط الداعمة إلى استمرار تدفقات الودائع، في حين دعم أداء الإيرادات المرتفع من الكيانات المرتبطة بالحكومة جهود تقليص الديون. وتوقعت الوكالة أن تحتفظ البنوك الإماراتية بمراكز تمويل مريحة وأن تتمتع بموارد سائلة وفيرة بالأفق المستقبلي.

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