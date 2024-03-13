«الإمارات للشحن الجوي» توسّع حضورها العالمي عبر «كارجو.ون»

أصبحت ((الإمارات للشحن الجوي))؛ ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، متاحة الآن على موقع كارجو.ون ((Cargo))، ما يحقق لها وجوداً قوياً في ثلاثة من أكبر الأسواق الرقمية للوجستيات الشحن الجوي.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الناقلة بتنفيذ الحلول الرقمية التي تبسط العمليات وتعزز الكفاءة وتوفر قيمة عالية لقاعدة عملائها العالمية. ويضمن تعزيز استراتيجية التوزيع الرقمي المتقدمة والمرتكزة على العملاء، من خلال الشراكة مع ((كارجو.ون))، تواجد عروض الإمارات للشحن الجوي حينما وحيثما يرغب عملاؤها في الحجز.

وسوف يتمكن العملاء، عبر موقع كارجو.ون، من الاطلاع على جداول الإمارات للشحن الجوي وأسعار التعريفات والعقود، بالإضافة إلى الوصول الفوري إلى السعة المتاحة، ما يتيح لوكلاء الشحن إجراء حجوزات في أي وقت. وستتوافر الشراكة في بلدان مختارة في أوروبا قبل التوسع عبر الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأقصى وأستراليا. وتسهم خدمة ((cargo)) بتعزيز مكانة الإمارات للشحن الجوي الرقمية في السوق، من خلال تجربة الحجز السلسة والوصول إلى 15000 وكيل شحن في كل ركن من أركان العالم.

وقال جيفري فان هفتين، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في الإمارات للشحن الجوي: ((الرقمنة وسيلة رئيسية لمساعدة العالم على العمل بشكل أفضل، وتوفير خيارات مرنة ومريحة لوكلاء الشحن للوصول بسهولة إلى منتجات وخدمات الإمارات للشحن الجوي. ومن خلال تبسيط عروض الأسعار والحجوزات لدينا، فإننا نتيح لفرقنا التركيز على تقديم خدمة عملاء متميزة. وسنواصل الاستثمار في الحلول والشراكات الرقمية مثل Cargo لتعزيز تجربة عملائنا وتسريع حركة البضائع عالمياً)).

وأُدرجت منتجات ((الإمارات للشحن الجوي)) الأساسية الأربع على الموقع، بما في ذلك ((الإمارات فريش)) و((الإمارات فريش بريث))، وهي سلسلة نقل مبرّد متكاملة وسريعة مصممة للمواد سريعة العطب، و((الإمارات بريوريتي إيرفريت)) للشحنات العاجلة التي تعتمد على السرعة والموثوقية، و((الإمارات الأساسية)) للنقل السريع والدقيق للشحنات العامة.

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