«الوكيل الملاحي للسفن الخشبية» يلتقي التجار الصوماليين لبحث فرص الاستثمارات

عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لقاءً موسعاً مع التجار الصوماليين لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين دبي والصومال.

وقال محمود خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية: حريصون في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز علاقاتنا مع التجار والمستثمرين بهدف خدمة الأجندة الاقتصادية لدبي والإسهام في تحقيق مستهدفاتها، باعتبار أن مكتب الوكيل الملاحي هو البوابة الرئيسية لحركة دخول وخروج السفن الخشبية من دبي وإليها بهدف التجارة والاستثمار.

وأشار خوري إلى أن اللقاء الذي عقد مع التجار الصوماليين بحضور الشركاء الاستراتيجيين تمحور حول تعزيز التجارة بين الطرفين وتطوير البنية التحتية لميناء ((بوصاصو)) في ضوء الخطط المستقبلية للتطوير، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الأعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الاقتصادي، بما يعزز الازدهار والتنمية في الجانبين.

وقال أمين خوري: إن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بادر بتنظيم هذا الاجتماع انطلاقاً من حرصه على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات لتقوية الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصومال وتحقيق تنسيق فعال بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الازدهار وتعزيز التجارة البينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس التزام مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بتعزيز الشراكات وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصومال، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

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